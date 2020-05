Güemes: polémica por la venta del techo extraído de la terminal

Ediles piden informes por los metales de los techos que se vendieron como chatarra. La comuna dice que al no ser un bien registrable, no necesita permiso del Concejo.

La concejal por el municipio de General Güemes Lorena Cejas presentó un pedido de informe durante la sesión ordinaria del pasado miércoles 20, llevada a cabo en las instalaciones del cine perteneciente al Centro Cultural 13 de Febrero, sobre el paradero de los techos que formaron parte de la vieja terminal de colectivos de la ciudad de Güemes, y que habían sido puestas a resguardo en el predio de la ex Sulfa que actualmente se utiliza como canchón de depósito municipal.

El pedido de informe de la concejal hace referencia a la situación denunciada por vecinos y de medios de comunicación locales que filmaron momentos en que un camión de gran porte realizaba la extracción de los techos, material que fue trasladado hacia la vecina provincia de Jujuy, a la localidad de Palpalá.

“Esos techos forman parte de un bien público y como sabemos, al menos legalmente no pueden comercializarse ni regalarse sin que se realice una licitación pública o que lo apruebe y tenga conocimiento el Concejo Deliberante”, dijo la concejal Cejas.

“Lo que como ediles buscamos es saber cuál fue el destino de esos techos, y de haber sido comercializados queremos que nos informen cuánto se pagó y dónde está ese dinero, porque nos gustaría que lo recaudado sea invertido en la campaña de lucha contra el dengue, por ejemplo”, expresó la edil Cejas durante la sesión.

El Tribuno consultó a las autoridades municipales este tema candente en Güemes y sobre el destino de los techos en desuso de la vieja terminal, desde la Dirección de Medio Ambiente Municipal, la arquitecta Mirta González, explicó: “Los techos son bienes que no estaban registrados, son bienes inservibles porque no pueden ser ocupados para otro tipo de construcción, es decir que no pueden ser reutilizados. Se ha sacado parte del techado para ser enviado a la empresa de Acero Zapla (ex Altos Hornos Zapla) en la provincia de Jujuy, con esta empresa también estamos sacando toda la chatarra que sale del descacharrado que continuamos llevando adelante en nuestra ciudad para la prevención del dengue”.

En la lucha contra el dengue

Con respecto a las razones para haber tomado esta decisión, la funcionaria expresó que “esto forma parte de la campaña de lucha contra el dengue, estos techos que se encuentran muy deteriorados estaban acumulando agua al igual que muchas otras cosas inservibles, consideramos necesario que si nosotros estamos diciendo a los vecinos que deben cuidar sus patios, que deben sacar todos los elementos inservibles que posean en el interior de sus viviendas por el problema con el dengue, entonces como municipio debemos dar el ejemplo, por lo tanto comenzamos a descacharrar todas las dependencias municipales y la más importante era la Sulfa porque aquí hay mucho material de desecho que acumula agua y es lugar propicio para las alimañas”.

La chatarra se vende

Sobre el tipo de transacción que realizan con la empresa jujeña, González dijo: “La chatarra es comprada por Altos Hornos, todo está correctamente facturado, tenemos todos los comprobantes y estamos esperando que las autoridades de la empresa jujeña realicen la transferencia al municipio, ya que aún no recibimos pago alguno por esa chatarra pero ya se hicieron todos los trámites, las facturas que presentamos ya fueron enviadas a Buenos Aires, estamos esperando por la transferencia del dinero”.

Con respecto al hecho de que no haya participado el Concejo Deliberante en la decisión de la venta de los techos, la arquitecta González expresó: “Lo que tengo entendido es que de acuerdo a la ordenanza 625 del 2020 aprobada por el Concejo Deliberante, que adhiere a la ley provincial 6583 aprobada en 1990, sobre Reforma Administrativa del Estado y Emergencia Económica, que hace referencia a los bienes muebles, al no tratarse de un bien registrable no es necesario elevar un pedido al Concejo Deliberante para su venta”.

“De todas maneras nosotros vamos a realizar el informe solicitado, y en ese informe vamos a incluir todas las rendiciones y comprobantes que obren en nuestro poder”, finalizó la arquitecta González.

Las noticias vuelan

Si la Municipalidad puede vender los metales descartados de la vieja terminal sin permiso del Concejo, si puede hacerlo sin una licitación, o si tiene las facturas de venta para probar el destino del dinero recaudado, es un debate que comenzará a darse ahora en la ciudad de General Güemes, donde los vecinos y los medios locales de comunicación se mantienen expectantes.

Lo que informaron en los canales y en las redes sociales es que el jueves 14 de mayo alrededor de las 12.30, un camión de la empresa Aceros Zapla se llevó los techos, perfiles y demás materiales de metal que pertenecían a la vieja terminal de ómnibus.

Inmediatamente se supo también que el intendente de Güemes, Sergio Salvatierra, realizó esta operación sin la aprobación del Concejo, lo que motivó un pedido de informe sobre la venta. La información extra oficial es que la venta se realizó por la suma de $3 millones y que se vendieron dos toneladas y media de chatarra.