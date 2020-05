“Debemos tener un estricto control de las fronteras provinciales e internacionales ”

Mateo Saravia es un médico egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. El especialista en cirugía general y médico del hospital Oñativia, en diálogo con El Tribuno explicó la evolución del COVID-19 en Salta y brindó una serie de medidas a tener en cuenta.

¿Cómo evalúa la marcha de la pandemia en la provincia?

Las cifras de casos confirmados para COVID-19 en Salta son esperanzadoras respecto a otras provincias, fundamentalmente el área metropolitana de Buenos Aires en donde se concentran aproximadamente alrededor del 90% de los casos del país. Ante una presunta ausencia de circulación comunitaria del virus en la provincia y a fin de evitar nuevos casos que la disparen, será preciso apostar a la búsqueda de casos, estricto control de fronteras, intensificación en el control de casos sospechosos y su testeo inmediato para la definición de casos. Asimismo el rastreo de contactos y entorno de casos confirmados contribuyen a bloquear los contagios. El distanciamiento y aislamiento social y de contacto, como así también la práctica y ejercicio de nuevas pautas de socialización, disminuyen significativamente los riesgos de contagio. Sin embargo hay que poner mayor énfasis en la población de riesgo, aquellos pacientes mayores de 60 años y/o con comorbilidades (ej: diabetes, inmunosuprimidos, insuficiencia renal crónica, antecedentes cardiológicos, etc), ya que son susceptibles a desarrollar complicaciones.

¿Qué opina respecto de la flexibilización de la cuarentena adoptada en los últimos días en Salta?

La considero justa y necesaria. Ante la ausencia de circulación comunitaria, si bien al salir a las calles la exposición al virus sería mayor, las nuevas pautas sanitarias y sociales van arraigando en una sociedad que, permeable a la información y a la educación, contribuyen a consolidar hábitos saludables y preventivos hasta plasmarlo en sana costumbre.

¿Es conveniente el retorno de niños y jóvenes a escuelas y colegios?

No creo prudente su retorno. La facilidad de contagio que hace este virus puede cambiar el panorama sanitario imprevistamente. Cabe destacar la disparidad de casos por provincias, prevaleciendo notoriamente en área metropolitana de Buenos Aires. En cuanto a la proximidad de provincias limítrofes como Tucumán y más precisamente Chaco, nos debe condicionar a una actitud de vigilancia. Asimismo, no podemos ignorar que en nuestro vecino país de Bolivia ya se habla de circulación comunitaria. Es por ello imperativo el control de fronteras tanto provinciales como internacionales (fronteras sanitarias). En ese sentido las condiciones de oportunidad para iniciar la concurrencia escolar considero que no serían optimas.

¿Cómo evalúas la lucha encarada contra el dengue?

La clave del dengue radica en el control de su vector, el mosquito (Aedes aegypti). Es una más de las “enfermedades emergentes”, vinculadas estas a la alteración medioambiental. Es necesario el control ambiental a través de la educación comunitaria (promoviendo conductas tendientes a un manejo racional de residuos), tareas de desmalezado, descacharrado, medidas de protección personal y una planificación en lo que respecta a gestión de residuos y efluentes.

¿La lucha contra el mosquito debe continuar en el invierno?

Absolutamente. Aun en esta época del año, próxima a la fecha de invierno se detectan especímenes de Aedes, ya que las temperaturas no interrumpen su ciclo.