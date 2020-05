Los Nocheros ofrecen una movida donde mostrarán sus discos

Los Nocheros lanzan un ciclo de conciertos muy especial en el que recorrerán todos sus discos.

El primer concierto se llevará a cabo hoy, a las 19, donde se pondrá a consideración “Con el alma”, su primer trabajo discográfico. Parte de lo recaudado será a beneficio del comedor “Jesús te Ama”, de Salta.

“Una lástima que esta sea la forma de mantener el contacto con nuestros seguidores, pero representará sin dudas un abrazo musical. El dolor, la tristeza, la conciencia y la solidaridad son las palabras que hoy invaden nuestro vocabulario, pero será nuestra responsabilidad ponerle una pizca de alegría y alivio. Ya no importa el motivo de cómo se originó esta pandemia de coronavirus, todas las especulaciones quedan de lado, ya está instalado y ahora debemos seguir afrontar la situación, es la única manera de salir adelante. A mi entender, viene trabajando bien el Gobierno nacional, pese a que se podría haber ganado tiempo con la cuarentena, creo que fue una falla del ministro de Salud de la Nación”, aseguró Rubén Ehizaguirre.

La música acorta distancias y ante la necesidad de sentirse mucho más cerca de su público, Los Nocheros presentarán un ciclo de conciertos vía streaming muy especial en el que en distintos encuentros recorrerán sus más de 30 años de trayectoria.

Desde la intimidad de su estudio y en vivo, cada dos semanas, la agrupación de folclore más reconocida de la Argentina recorrerá uno de sus discos, imprimiendo en cada canción su mirada actual y generando versiones totalmente renovadas.

Así, la familia nochera podrá disfrutar desde su casa de clásicos como “La Cerrillana”, “Carpas salteñas”, “La mora blanca, la mora negra”, “Juan de la calle” y “A don Ata”, así como también canciones, como: “Al rojo vivo”, “Sin complejos” y “Como jardín de fuego”, fundacionales en el estilo “nochero” tan característico, que fusiona la raíz folclórica con la fibra romántica.

Será un encuentro único, con toda la magia y fuerza que generan las voces de estos cuatro cantores de Salta.

Los próximos shows serán: sábado 13 de junio con la presentación del disco “Tiempo de amor”, y el sábado 27 de junio harán lo propio con la placa “Ven por mí”.

Este ciclo se realizará desde la plataforma tickethoylive. Además, con este show se ayudará al comedor “Jesús te Ama” de la ciudad de Salta. Formado en 2012, este comedor alimenta de lunes a sábados a 250 niños y 230 adultos, siendo una ayuda más que vital en los tiempos que corren.

“Este parate para prevenir la pandemia de coronavirus nos afecta a todos, inclusive a la empresa de Los Nocheros, porque no hay que olvidarse que un importante grupo humano está detrás de esta gran familia musical, desde músicos, asistentes, hasta las personas que trabajan en la oficina”, acotó este melodioso cantor salteño.

“Todo se va planificando sobre la marcha. Se verán afectadas muchas personas en cuanto a lo laboral, porque se va habilitando de manera gradual y muchos negocios no tienen la espalda para afrontar sus compromisos. Mi rostro dibuja una amargura cuando observo nuestras raíces: el folclore. Los Nocheros sabemos muy bien lo que es pelear el día a día, viendo el amanecer en las peñas. Los artistas no la vienen pasando nada bien”, acotó Rubén.