El entrenamiento de equipos en Salta, sigue en cuarentena

Nada por ahora. Los clubes salteños de fútbol, como así también los de otros deportes colectivos, esperaban con ansias el anuncio de anoche del gobernador de Salta Gustavo Sáenz. Pero en esta “nueva normalidad” de la ciudad no fueron incluidos.

De todos modos, cada asociación se adelantó a los posibles hechos y ya había pedido autorización para que sus planteles, jugadores y jugadoras de las distintas disciplinas pudieran retomar los entrenamientos en el corto plazo. Y tan lejos de esas posibilidades no estaba si se toma en cuenta las palabras del presidente Alberto Fernández el sábado, cuando habló brevemente de deportes y se refirió específicamente al fútbol en una de sus respuestas: “...tal vez en algún lugar del interior se pueda volver a entrenar”.

Con estas palabras de la máxima autoridad del país, algunas instituciones se frotaron las manos y, de hecho, hay clubes que ya movieron sus ingenierías internas y planificaron las metodologías para poner a entrenar a sus planteles esta misma semana, no solo de mayores, sino también de inferiores.

No obstante, el Gobierno provincial siguió con estrictas medidas y no adhirió a las palabras del presidente.

“Todo está bajo análisis, la Liga Salteña ya presentó su protocolo (lo mismo que los dirigentes del vóley, hockey y rugby). Pero no hay nada todavía y hay que tener en cuenta que los deportes que utilicen objetos son más difíciles de habilitar”, había expresado por su parte Federico Abud, subsecretario de Deportes, en diálogo con El Tribuno. Y tras las palabras del gobernador Sáenz se puede asegurar que todo sigue como está, por ahora. “Esto es día a día”, aclaró también Abud.

En este panorama torneado por la pandemia de coronavirus que sigue dando qué hablar y desde hace más de 60 días, los clubes salteños saben que están más cerca de abrir sus puertas con respecto a los de otras provincias. Y saben, además, que si llegase a haber alguna novedad esta o la próxima semana solo se permitiría el entrenamiento individual y con distancia social en campos abiertos, para trabajos netamente físicos y técnicos.

Por otra parte, no son pocos los que piensan que es una incongruencia que los gimnasios sean habilitados (con la utilización de objetos permanentemente), y posiblemente la práctica de fútbol 5 (con contacto físico permanente) y no así los trabajos de equipos en terrenos despejados, lo que sería mucho más seguro.

Frente a estos aspectos, la Liga Salteña de Fútbol giró un protocolo al COE (Comité Operativo de Emergencia), mediante la Secretaría de Deportes, que enumera cuatro etapas a cumplir en casos de ser autorizados: un predio cerrado, el control de temperatura a los jugadores, franelas con lavandina para el calzado y un lugar disponible con agua y jabón para el lavado de manos. Inclusive la liga cederá sus terrenos a aquellos clubes que no cuenten con el predio necesario para realizar estas prácticas.

El protocolo de la Liga Salteña solo es aplicable a sus 17 clubes afiliados: Juventud, Gimnasia, Central Norte, San Antonio, Cachorros, Pellegrini, Peñarol, Sanidad, San Martín, San Francisco, Mitre, Primavera, Camioneros Argentinos del Norte, Libertad, Atlas, Atlético Salta y Deportivo Unión. Y ahora también Boulogne Sur Mer.

Recuperar los deteriorados estados físicos de los jugadores será el principal objetivo de un proceso que seguirá siendo lento y que llevará varios días y semanas. Pero deben seguir esperando.

