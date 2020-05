El rol visible del diputado Ameri en una toma de tierras

El diputado nacional Juan Ameri tuvo un rol visible en la mediación entre las personas asentadas en la ampliación de Parque La Vega y funcionarios de Tierra y Hábitat, la semana pasada. El legislador aseguró ayer a El Tribuno que intervino y que incluso habló con el fiscal penal 3, Pablo Paz, ya que reside en Scalabrini Oritz, a seis cuadras del nuevo asentamiento. "Cuando me enteré que había una toma y que la Policía estaba por reprimir, me apersoné en el lugar y traté de mediar de alguna manera para que no se produzca una represión que tendría costos en la salud de los ciudadanos, primero, y después un costo político para los funcionarios".

Ameri es del Frente de Todos y asumió como diputado en reemplazo de Sergio "Oso" Leavy, quien perdió la elección por la gobernación, pero accedió a una banca en el Senado nacional el año pasado.

El domingo se hizo una olla popular, aseguran, con el apoyo del legislador K. Facebook

El gobernador Gustavo Sáenz sostuvo que hay uña política en las tomas ilegales de terrenos. No dio nombres, un aspecto cuestionado por un sector de la oposición, pero hizo notar su convencimiento de que hay alguien que "motoriza" estos nuevos asentamientos. Anoche incluso el gobernador dijo: "Esa gente no se traslada sola, alguien los lleva en esa camioneta. Alguien les lleva víveres".

La organización Movimiento Octubres Salta posteó en su cuenta de Facebook fotos para mostrar una olla popular que se hizo en el terreno usurpado. "Se realizó (el domingo) con la colaboración del diputado Juan Ameri y se repartió barbijos, solidarizándonse con las familias presentes. Los vecinos seguirán firmes a la espera de una respuesta del Gobierno de la provincia".

Ameri, en una nota con este medio, negó estar detrás de las tomas, aseguró que su sector político tampoco está vinculado. "No tiene ningún asidero", insistió. "Yo me presenté en algunos lugares donde están ciudadanos con problemáticas habitacionales para ver en qué podía colaborar. Como legislador nacional uno tiene que estar al lado de los que sufren", expresó.