Susana Giménez se fue a Uruguay y arremetió contra la cuarentena 

La conductora y actriz Susana Giménez explicó esta noche los motivos por los cuales viajó a Uruguay y cuestionó la prolongada cuarentena que renovó el Gobierno nacional para intentar frenar el avance del coronavirus: ‘Los presos están en las calles y ¿nosotros vamos a estar presos?‘, dijo.

‘Estamos todos locos. La gente se asusta, está harta. La primera cuarentena me pareció perfecto, pero ya vamos sesentena (sic) y pronto setentena (sic)‘, completó Susana.

Sobre los motivos del viaje, remarcó: ‘Pedí permiso por supuesto, sino no te dejan entrar. Soy residente porque tengo casa acá. Me la dieron porque tengo personal al cual pagarle, tengo perros, más animales y estaba preocupada por ellos. Me parece que después de estar encerrada 65 días sola en mi casa tenía derecho a venir acá‘.

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), la diva de los teléfonos graficó: ‘No te podés subir a un avión porque sí.

Llené más papeles que como si te tuvieras que ir a Rusia en medio del comunismo‘.

La conductora sostuvo que al arribar a Montevideo se implementó el protocolo y le tomaron la fiebre, entre otros controles.

‘Ahora tengo que estar acá 14 días como cuando llegas a algún lado‘, agregó Giménez, quien se alarmó cuando le comentaron que la cuarentena podría prolongarse más tiempo: ‘Diez semanas! No me digan que después no puedo volver a mi casa‘, expresó.