Alberto Fernández: "La cuarentena no es la que hizo daño, el daño lo hizo la pandemia"

El presidente Alberto Fernández volvió a rechazar hoy las críticas de la oposición respecto al impacto del aislamiento social en la crisis económica y remarcó que "la cuarentena no es lo que destruye la economía" sino "la pandemia", que "destrozó las economías de todo el mundo".

"Cada vez que nos hablan del daño de la cuarentena, la cuarentena no es la que hizo el daño, el daño lo hizo la pandemia que ha paralizado la economía del mundo. No es la cuarentena, es la pandemia la que ha complicado la economía del mundo. La cuarentena sirve para que nos cuidemos", sostuvo el mandatario al recorrer la planta de la automotriz japonesa Toyota, ubicada en el partido bonaerense de Zárate.



Al celebrar la reapertura de la fábrica bajo estrictos protocolos de seguridad para evitar contagios de coronavirus, el jefe de Estado subrayó: "Cada empresa que se reabre en la Argentina es un acto de celebración después de tanto dolor y sufrimiento que la pandemia nos ha impuesto".

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, Alberto Fernández ratificó la estrategia epidemiológica frente al COVID-19.

"Gracias a Dios hicimos todo tan responsablemente cada uno de nosotros que, por eso, estamos hoy acá celebrando que el país se está poniendo de pie", señaló.



Y añadió: "Cuando uno ve esto se da cuenta que aquí está lo mejor de ese sentido de la economía, que es invertir para dar trabajo, para generar producción nacional, para tener el orgullo de decir que acá están las camionetas que más participación de producción argentina tienen".

Previamente, Kicillof también celebró la reapertura de la empresa y consideró: "¿Quién dijo que los gobiernos de nuestro signo político pueden tener algún problema con el sector privado? Vuelven a producir, exportan, generan trabajo".



"Acá tenemos el resultado de una inversión privada, internacional, con la coordinación del Gobierno argentino. Esta empresa produce 300 camionetas por día y exporta el 80 por ciento de lo que se produce", subrayó el gobernador.

La empresa de origen japonés volvió a producir luego de varias semanas de inactividad por la cuarentena general.

Tanto al ingresar como durante su permanencia en el edificio, se controla la temperatura a los operarios, se trabaja en un solo turno, con menor cantidad de personal y, en una tarea conjunta con SMATA, se realizan test rápidos para la detección de coronavirus.