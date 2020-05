El presidente de la Conmebol llevó a Chilavert a la justicia

El paraguayo Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) denunció por calumnias e injurias a su compatriota y ex arquero José Luis Chilavert.



Chilavert, quien siempre acusa de corrupto al titular de la Conmebol y critica a la dirigencia de la entidad, aunque sin ir a la justicia, fue notificado de la denuncia y escribió hoy como respuesta en su cuenta de Twitter:



"Por fin me abrieron las puertas de la Corrupbol, ahora el mundo del fútbol se va a enterar de los manejos turbios de Domínguez y sus séquitos. Es la lucha de clases en Paraguay. Soy el pueblo paraguayo contra los clanes políticos que tanto daño le hacen al Paraguay", publicó el ex arquero de Vélez Sarsfield y la selección paraguaya.



Claudio Lovera Velázquez, abogado de Alejandro Domínguez, le contó hoy a radio Late que “la acusación a Chilavert fue admitida por el juzgado. Habrá juicio oral y público contra Chilavert salvo que las partes quieran llegar a un acuerdo".



"La mediación se realizará el 16 de junio a las 10 de la mañana y vamos a cumplir, pero Domínguez quiere ir a juicio oral y público. Un juicio oral en Paraguay se resuelve en una semana”, agregó el abogado.



“Chivalert fue mi ídolo. Siempre recordamos su desempeño deportivo pero ahora no implica en mi labor profesional. Tenemos muchas pruebas y vamos a pedir la prisión de Chilavert”, confió el representante de Domínguez.