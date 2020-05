Brasil superó los 400.000 contagios y las 25.000 muertes por coronavirus

Brasil, el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, superó hoy la barrera de los 400.000 contagios y las 25.000 muertes en la pandemia, se informó oficialmente.



El país contabilizaba 411.821 casos confirmados, luego de detectar 20.599 en las últimas 24 horas, reportó esta noche el Ministerio de Salud.



Asimismo, sumaba 25.598 fallecimientos por la Covid-19, con 1.086 de ellos en el último día, y se estaban investigando otros 4.100 sospechosos de haber tenido la misma causa, de acuerdo con el balance oficial.



San Pablo seguía siendo el estado más afectado por la pandemia, con 89.483 contagios y 6.712 decesos.



Allí, el gobernador Joao Doria anunció hoy la prórroga de la cuarentena y el aislamiento social hasta el 15 de junio próximo.



No obstante, a partir del lunes se pondrá en marcha un plan para reiniciar con restricciones algunas actividades económicas, incluso los centros comerciales en algunos municipios.



Doria explicó que el plan de reapertura incluye cinco fases y tendrá en cuenta los niveles de contagio y camas disponibles en cada municipio del estado más industrializado y poblado de Brasil, con 46 millones de habitantes.



En la ciudad de San Pablo, la mayor urbe sudamericana, el próximo lunes comenzará un plan de apertura parcial de los shoppings y comercios a la calle, de acuerdo con el plan, que necesita de la aprobación del municipio.



En el Gran San Pablo, una de las regiones más críticas, habrá más restricciones y el comercio no podrá reabrir.



El Partido de los Trabajadores (PT) de los ex presidentes Luiz Lula da Silva y Dilma Rousseff, opositor a Doria, pidió a la Justicia -que aún no se había pronunciado- que ordene el cierre de todas las actividades en el Gran San Pablo.