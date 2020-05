Javier Milei: "Me acusan de 'planero' y eso es falso"

Javier Milei salió a defenderse este miércoles 27 mayo, luego de que se difundiera que presuntamente cobró parte de su sueldo vía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). "Un medio de propaganda oficial como lo es C5N me estuvo escrachando, acusándome de 'planero' y diciendo que yo había pedido un ATP, y eso es falso porque lo piden las empresas", sostuvo el economista, que tiene una visión crítica de la intervención del Estado, en declaraciones al programa de LN+ Mirá lo que te digo. "Ahí está la primera mentira de estos periodistas", afirmó, y ratificó que la compañía para la que trabaja adhirió al programa ATP. "Yo tengo un acuerdo con la empresa, la forma en la que se financia no es problema mío", dijo. El economista recalcó que él no eligió cobrar este beneficio y que si se lo hubieran ofrecido no lo hubiera querido. "Hoy ya no está más esa deuda y a mí no me va a pagar un peso más el Estado", aclaró.

Según expresó, para él, lo peligroso es que se haya "violentado el secreto fiscal", lo que constituiría un delito. En este sentido, aseguró: "El día 17 de mayo el señor Leandro Santoro, el vocero no oficial del presidente Alberto Fernandez, salió a escrachar por Twitter y amenazar con que no fuera cosa que se encontrara a un periodista económico quejándose de los efectos inflacionarios de la emisión monetaria que cobrase un ATP".

Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de @alferdez . El Tweet amenaza a quienes critiquen al Gobierno.

¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos?

¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia?

App Cuidar = TERRORISMO pic.twitter.com/zh8WDQKiwP — Javier Milei (@JMilei) May 27, 2020

No fue la única frase que le dedicó al tema. Más temprano, publicó un descargo en sus redes y volvió a apuntar contra Santoro. "Mirá lo que publicaba hace 10 días el vocero no oficial de Alberto Fernández. El tuit amenaza a quienes critiquen al Gobierno. ¿No sabe que los ATPs son pedidos por empresas no por individuos? ¿El trabajador es responsable del modo que su empleador se financia? App Cuidar = Terrorismo", escribió en su cuenta de Twitter. En otro posteo, dijo que la divulgación de esta información es una persecución estatal contra quien tiene un pensamiento disidente. "¿Sabrá Leandro Santoro, la AFIP y Anses que revelar información fiscal constituye un delito? ¿El presidente Alberto Fernández mirará a otro lado frente a semejante violación de las garantías individuales? ¿Avalará la persecución por parte del Estado de quien piensa distinto?" concluyó .

(Fuente www.perfil.com).