Andrea Arias: “Estamos listos y en condiciones de participar en La Liga Salteña”

¿Cómo definirías a Boulogne Sur Mer?

Es una asociación deportiva, tenemos varias disciplinas; además de fútbol, contamos con vóley, taekwondo, gimnasia, boxeo. Habíamos comenzado con el hockey, pero no pudimos seguir por la pandemia.

¿Dónde está el club y con qué infraestructura cuenta?

Queda en barrio Boulogne Sur Mer, zona sudeste, antes era Finca Independencia, pero en realidad estamos divididos solo por una avenida. Tenemos la sede social que construimos desde cero, contamos con baños, oficinas, una cancha de vóley cerrada y de fútbol, que está a cien metros de la sede.

¿Cómo nació la idea de ingresar a la Liga Salteña?

Esto viene desde hace bastante tiempo, veníamos presentando notas, tratando de tener reuniones con el presidente hasta que se formó un nuevo cuerpo técnico y profesores de fútbol, ellos tuvieron la iniciativa de moverse más. Comenzamos a hacer relaciones y vimos que era posible por la cantidad de chicos. Lo primero que nos pidieron, más allá de la parte económica o el terreno, fue tener todas las categorías, cosa que cumplimos.

¿Costó mucho ser aceptados?

Con las primeras notas nos dimos contra la pared, las presentábamos y nos decían que no, pero seguimos, fue todo persistencia. Venimos trabajando hace tiempo y de golpe fue un sí sorpresivo. Si no entrábamos ese año quizás toda la preparación con los chicos se iba a perder porque no iban a tener el mismo entusiasmo, íbamos a tener que incentivarlos de nuevo para el otro año, tratar de que no se vayan y prefieran otras cosas cuando están contenidos en el club.

Otro requisito que deberán cumplir es cerrar su cancha...

Tuvimos varias reuniones, pero las promesas de palabras que nos hizo el Gobierno a nosotros no nos sirven, tenemos el presupuesto ya pedido, porque no se puede cerrar con una alambrado, tiene que ser una pared, después el cercado olímpico y más adelante serán los baños y vestuarios. Hoy por hoy, cerrar nuestra cancha cuesta alrededor de $500 mil. Tenemos plazo hasta el próximo año para hacer estas obras.

¿El club no podrá incorporar jugadores federados?

Todos los libres... es la primera condición que nos pusieron para ingresar a la Liga. Los chicos vienen de nuestras escuelas de fútbol, es una muy buena oportunidad para ellos. Están trabajando a full en sus casas, por ahí veo algún entrenamiento de Gimnasia o algún otro club con los que nos vamos a ver y algunos chicos tiene en casa su gimnasio o instrumentos para trabajar, los nuestros lamentablemente no tienen nada de eso, son muy humildes, pero entrenan con lo que tienen, nunca pararon.

¿Cómo estará conformado el cuerpo técnico de primera?

El técnico es Oscar Cáceres, su ayudante de campo es Saúl Tolaba y el preparador físico es Raúl Rivera. Ellos vienen trabajando con nosotros desde comienzos del año pasado. La primera división se armó ahora y lo que más nos gusta y entusiasma es que son todos chicos de zona sudeste, es una primera muy joven.

Deberán hacer un gasto importante para competir...

Teníamos el sí en un 90%, pero en ese momento si debíamos jugar el campeonato por ejemplo en 15 días nos iba a costar mucho, es mucha plata, la movida que debíamos hacer era muy grande y en poco tiempo. El parate por la pandemia y saber que quizás se juega en agosto o septiembre, porque no hay una fecha exacta, nos dio tiempo para recaudar más. Hicimos venta de comida, rifas, ahora viene un bingo. Hay que recaudar todo lo que podamos.

¿Hoy están en condiciones de competir?

Sí, estamos listos y en condiciones para participar en la Liga Salteña, justamente la última reunión con Chibán fue saber que como muchos de los clubes grandes presentarán todas las categorías nosotros tenemos la obligación de hacerlo. En principio, eran solo algunas categorías las que estaban obligadas a participar si comenzaba el reducido.

Tienen un gran desafío por delante...

Sí, es algo bueno, siempre nos pusimos objetivos ambiciosos y no son imposibles. Siempre digo “no lo tenemos” y entonces vamos por el sí, alguna persona nos va a escuchar y ayudar.