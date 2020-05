Villa Mitre: apartan a jefes de la comisaría y hay denuncias de amenazas

La madre de una adolescente quedó detenida por amenazar a una vecina y las autoridades de la comisaría de Villa Mitre fueron separadas. El crimen de la docente Rosa del Milagro Sulca tuvo fuertes novedades en las últimas horas. Anoche, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, confirmó el apartamiento de las autoridades de la comisaría cuarta de Villa Mitre y de los jefes del Sector 4A. Dijo: “Para evaluar el servicio de seguridad que se brinda en la zona y garantizar la transparencia de la investigación que lleva adelante la Oficina de Asuntos Internos desde el 29 de abril pasado”

Sulca fue asesinada el martes de 17 puñaladas. Los policías Antonio Exequiel Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra están detenidos y acusados de incumplimiento de deberes de funcionarios y de abandono de persona seguido de muerte. Ellos fueron hasta la vivienda de la maestra luego de que ingresara un llamado de pedido de auxilio al 911. Los uniformados se retiraron sin ingresar al domicilio.

Por el crimen están detenidos dos adolescentes: Pablo Ezequiel Verón, de 19 años, y una chica de 17 años.

“La investigación sigue en curso y no se descartan nuevas medidas internas dependiendo de los avances de las distintas diligencias que se llevan a cabo”, comunicaron desde el Ministerio de Seguridad. Una de las dudas que hay entre distintos policías es el tratamiento que se le dio en el 911 a la angustiante llamada de Sulca.

El crimen de la maestra, una mujer solitaria pero muy estimada, movilizó a toda Villa Mitre, que en pocas horas y a través de las redes sociales aportaron datos precisos para dar con los supuestos criminales. Luego, envuelta en una turba enardecida, de mayoría juvenil, los residentes de la zona dieron un ultimátum a la familia de la adolescente sospechosa y acusada en grado de coautoría del crimen de Sulca.

En pocas horas no solo destruyeron la vivienda de la familia de la juvenil delincuente, sino que pusieron en fuga a los moradores.

Los acusados y la familia de la joven detenida también cruzaron audios en las redes sociales y no tardaron en reaccionar ante las evidentes intenciones de desalojo de casi todo el vecindario.

Un fuente barrial dijo ayer a El Tribuno que la madre de la detenida junto a su pareja, un ciudadano colombiano con antecedentes, tomaron rápidamente cartas en la cruzada virtual, y sin perder tiempo se dirigieron hacia la persona que había aportado datos importantísimos para el esclarecimiento del crimen, a quien habrían amenazado de muerte. Ambos quedaron en calidad de detenidos, pero no se informó sobre el destino de estas personas y si están detenidas en la Alcaidía judicial.

La amenaza

“Me dijeron que me calle por qué me iban a matar”, señaló una mujer de siglas M. S. en un posteo de una red social con el que hizo público que la familia de la chica la amenazó. Además acusó a la policía “de complicidad”.

La vecina de Rosa Sulca se animó a denunciar minutos después del crimen a una de las imputadas en al causa. “Mataste a alguien que te abrió la puerta de su casa. Mataste a tu maestra, que más que maestra siempre fue amiga para cada alumno. Ella te daba hasta lo que no tenía”, publicó en su perfil de Facebook.

“Tras radicar la denuncia me dicen que yo tenía que firmar un papel porque ella (la madre de la menor imputada) me denuncio a mí”, escribió, y agregó que lo que más le asombró fue que no pasaron “ni 30 horas” que ya tenía una resolución que le impedía acercarse a la familia o nombrarlos.

“Solo pedí justicia y para mí hay una orden (de restricción de acercamiento): la están protegiendo”, declaró la mujer.

Situación complicada para los policías

“En el marco de la investigación realizada por abogados civiles de la Secretaría de Seguridad se determinó que la atención que recibió la víctima en el Sistema de Emergencias 911, el 28 de abril a las 2.37 cuando reportó un pedido de auxilio, fue en cumplimiento de los protocolos vigentes en tiempo y derivación del caso”, comunicaron desde Seguridad.

“Se activaron correctamente las áreas de asistencia y asignación del recurso en menos de 2 minutos”, dijeron. De esta manera, al parecer, la responsabilidad del caso recayó únicamente en el personal de la comisaría 4.

Desde el Ministerio Público, días atrás, señalaron que “conforme a las investigaciones realizadas por el personal del Departamento Investigaciones y Criminología, la Unidad Especial de Investigaciones, el informe consolidado del Servicio de Emergencia 911 y los diferentes testimonios, los fiscales penales Simesen de Bielke y Rivero entendieron que los imputados incumplieron con sus obligaciones”.