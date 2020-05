“Se debe comenzar a flexibilizar la cuarentena, sobre todo para los niños”

“Ya es hora de dejar salir a los niños”, asegura el pediatra e infectólogo Antonio Salgado, desde un departamento aislado, “para resguardar a su familia y pacientes”. Palabra respetada en el ambiente sanitario provincial, considera que la baja circulación viral y comunitaria en la provincia habilitan a una flexibilización. “Los niños no aguantan mucho más”, asegura. Sin embargo, no cierra puertas e indica que dado el dinamismo en los tiempos de pandemia, eso puede volver a estudiarse.

Para familiarizar con el virus resalta su historia “desde 1960”, y lo ubica como causante del 10% de los casos de bronquiolitis en niños. Explica que el que haya tomado nuevas formas genera temor, como “todo lo desconocido”. En este sentido, indica que la tasa de letalidad es solo un poco más alta que la de la gripe, invita a acostumbrarse a convivir con el virus por al menos 4 meses más junto a enfermedades como la gripe, el dengue y la bronquitis. “La mitad de la población lo contraerá”, advierte.

Pero acostumbramiento no es subestimación. Pide no tener miedo, pero sí “respeto” y extremar cuidados, como las vacunaciones antigripales en grupos de riesgo y alentar las consultas a tiempo.

Atento a los estudios y avances del COVID-19 que anota cuidadosamente en un cuaderno, explica que el que contagia más es el paciente grave, “60 veces más”. Dice que de los infectados, el 14 por ciento llega a ser internado y, de ellos, muy pocos en terapia intensiva. “Ahí es cuando se complica y la tasa de mortalidad es de más del 50 por ciento”, resalta.

“El 80% de los infectados será asintomático o de síntomas leves”, asevera para traer calma ante un contexto marcado por las noticias falsas y la sobreinformación.

¿Qué situaciones están dadas para recomendar que los niños salgan a recrearse?

Es importante comenzar a flexibilizar la cuarentena, sobre todo con los chicos, con eso de las caminatas saludables. No sé cómo se debería implementar, pero en Salta se podría comenzar porque no hay circulación viral y todos los casos han sido no autóctonos.

¿Cuáles son las consecuencias del aislamiento en niños?

Sobre todo los trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, terror nocturno, insomnio. Es muy difícil explicarle a los chicos qué es una cuarentena. El niño entiende, pero por un tiempo prudencial, después de un tiempo necesita hacer su actividad. Actualmente no están yendo a la escuela. Es muy importante que comiencen a salir. No digo relacionarse con otros chicos, pero sí que salgan con sus padres, que le expliquen del distanciamiento, que camine una hora, vuelvan a casa, que se laven bien las manos. Por supuesto que en caso de que comience a haber una circulación masiva esta medida puede volver atrás.

¿Qué cuidados debería haber si esta medida se tomara?

Cuidar no juntar a un menor con un adulto mayor, porque el niño puede ser asintomático y transmitirlo. La carga viral en niños es muy alta y el adulto mayor es muy susceptible a ser contagiado.

Mucha gente resalta que en otros países se hacían testeos masivos.

Hay que hacer como se está haciendo, testeos en adultos mayores que son grupos de riesgo. Es imposible hacerle a todo el mundo, hacerlo implica un dato epidemiológico, de un tiempo determinado sobre circulación del virus. Pero aún no está claro que la inmunidad del COVID sea neutralizante. Si se hace un estudio que da positivo aunque no tenga carga viral alta, o sea que estuvo en contacto con el virus pero ya no contagia, eso no implica que usted tenga anticuerpo neutralizante, que no se contagiará de nuevo. Pero ya después del décimo día la carga viral es muy baja y lo más probable es que no sea transmisor.

¿Cuales son los avances sorbe la transmisión del virus?

Lo que se conoce como R0, es la cantidad de casos secundarios a partir de un caso índice. Qué posibilidades tengo yo de contagiar a cuantos. Para COVID se calcula de 2 a 3, el de sarampión es de 16, para al gripe es de 1.3.

Pero para que eso ocurra tiene que haber un ambiente natural. Para que las gotas de transmisión de saliva, por ejemplo, habiten una superficie debe haber una temperatura entre 21, 23 °c y una humedad el 40%. Para el cobre son 4 horas, para el aluminio son 24 y para el plástico 72. A mayor humedad más vida del virus. En un ambiente poco propicio vive poco, como en los ambientes secos.

¿Qué son los superpropagadores?

En 1900 hubo un brote epidémico de fiebre tifoidea, y una cocinera contagió a más de 40 personas, la llamaban María tifoidea. Ahí comenzó la historia de los superprogadores. Para este virus hay estudios que hablan de superpropagadores que pueden contagiar hasta 50, 60 personas. No está muy claro por qué sucede esto. En los casos graves, tienen 60 veces más carga viral de un paciente con síntomas leves o asintomático.

Muchos dicen que en comparación con otros virus, este no es tan letal.

Si se compara lo que pasó con la gripe pandémica, desde octubre de 2019 a marzo de 2020 hubo más de 55 millones de infectados en Estados Unidos, más de 670 mil internados y más de 65 mil muertos. Es una patología que se puede prevenir, hay vacunas. Es decir que este es un virus con una letalidad mayor que la gripe, pero no hay que tenerle miedo, sí respeto. Aún no sabemos bien muchas cosas, pero sí que la letalidad no es apocalíptica. Hay dos formas de adquirir inmunidad, a través de la vacuna o la enfermedad natural. Más del 50% de la población va a contraerla. Eso no significa que todos van a tener síntomas graves. La tasa de letalidad, en España se habla de un 10%, en Italia de un 5% , pero aquí no será más de 0.1, 0.3% . Los que contraigan van a generar anticuerpos y más del 80% de los casos de COVID son monosintomáticos banales, no necesitan internación, solo un 14% lo necesita y de esos los que van a terapia intensiva, la tasa de letalidad es alta, más del 50%. Es un virus que en 1960 comenzó a detectarse. Era de baja patogenicidad, es decir cero mortalidad, era causal de rinitis, de bronquiolitis. El 10% de la bronquilotis en chicos es causada por coronavirus. En 2002 y 2013 empezaron a circular coronavirus de alta patogenicidad, como este.

¿Por qué se habla más de COVID que de dengue?

Hay mucha circulación y autóctono. La mortalidad es baja, no llega al 1%. Pero ahora hay circulación de dengue en lugares que antes no había, como Grand Bourg, Tres Cerritos o barrios privados. Por eso la intendenta está haciendo un relevamiento de los baldíos y multando. No tenemos conducta cívica. Cuando nos multan, recién hacemos. Una vez que logremos más fumigaciones, el dengue va a pasar.

Estamos cerca del invierno. ¿Las enfermedades respiratorias se mezclarán con coronavirus?

Hay mucha similitud entre una gripe y COVID. Va a haber cocirculación viral de ambas, de dengue y VRS que es el principal causante de bronquitis en los chicos. Lo que es importante es que los pacientes de riesgo se vacunen. Eso permite diferenciar el COVID de otros virus.