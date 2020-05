Hubo un principio de incendio en la clínica IMAC que ya fue controlado

El foco de incendio se habría producido en un grupo electrógeno en la parte superior del edificio. La situación está controlada. Los pacientes no tuvieron que ser evacuados.



Esta tarde, pasadas las 14, se produjo un incendio en la clínica Imac en la calle Adolfo Güemes entre Caseros y España. El incendio se inició en un grupo electrógeno situado en el techo pero fue controlado rápidamente. Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios Martín Miguel Güemes y Bomberos de Policía trabajaron en el lugar.

“Recibimos un alerta de posible incendio y verificamos que el fuego se había iniciado en un grupo electrógeno ubicado en segundo piso.



No obstante se procedió con el corte de calle y el control de tráfico por una cuestión de seguridad”, informó la Policía. No se registraron incidentes con pacientes ni con el personal y no fue necesaria la evacuación de la clínica.