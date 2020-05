“No se presta atención a los ciudadanos y ésa es la desconexión de los funcionarios”

Es docente, abogada y mediadora. Fue asesora de la Municipalidad de El Carril, y por dos veces electa diputada por el departamento de Chicoana, en los períodos 2005/09 y 2009/13. Además, fue miembro del Consejo de la Magistratura. Actualmente ejerce su profesión de abogada.

¿Qué opinión le merece la propuesta de una reformar de la Constitución Provincial?

En tiempos de crisis, surge para los gobiernos de turno, la oportunidad histórica de hacer las cosas bien. Observar el pasado, cotejar resultados, diagnosticar el presente y proyectar el futuro. Dicho análisis permitirá lograr una gestión ordenada, transparente, eficaz y eficiente. Solo eso se necesita, para obtener lo que una comunidad requiere. Sencillo: sentido común y honestidad.

La democracia es el sistema de gobierno que permite la implementación de herramientas que den lugar a la participación ciudadana, a la publicidad y transparencia de los actos públicos y a la compulsa inmediata de lo que el ciudadano precisa y reclama.

¿La considera oportuna?

Por lo expuesto anteriormente, considero que es inapropiado en estos momentos plantear la reforma de la Constitución Provincial atada a la voluntad de unos pocos, a más de acotada en la pretensión del articulado a reformar.

¿Qué piensa sobre los límites a las reelecciones?

Nada se objeta respecto de la limitación de los mandatos del Poder Ejecutivo provincial y municipal, tampoco en el Legislativo, con excepción de los concejales, aunque debiera discutirse el Sistema Bicameral. Creo que todos estamos de acuerdo en que la permanencia indefinida en los mandatos, perfecciona irregularidades.

Hay propuestas sobre la Justicia...

Respecto a la Justicia y a la Auditoría, las propuestas del proyecto son sencillamente dar de bruces con las aspiraciones de una sociedad que precisamente reclama lo que antes expresé. Cuando la gente grita a viva voz justicia, lo que hace es pedir desesperadamente una sentencia justa, pero también y con la misma intensidad, por una sentencia en tiempo oportuno. Esta aspiración no se logra con una ampliación de los miembros de la Corte o con la duración y o permanencia de jueces. La justicia no está llegando para todo ni para todos. Me interrogo sobre por qué no se discute el funcionamiento del Poder Judicial en toda su amplitud, en la necesidad de descentralizar y desburocratizar el sistema; en debatir si el presupuesto en la designación de otro miembro en la Corte permitiría un Juzgado nuevo en el interior o simplemente en la agilización en los procesos.

¿Cree que el proyecto contempla la necesidad del ciudadano?

No se está prestando atención a los ciudadanos y ésa es la desconexión que tienen los funcionarios con el pueblo.

¿Cuál es su opinión sobre la Auditoría?

Siguiendo los puntos propuestos para la reforma de la Constitución Provincial fijo la mirada en la Auditoría General de la Provincia. Es lamentable que la sensación de corruptela que tenemos los ciudadanos no llegue a ser certeza porque sea tan engorroso e intrincado conseguir pruebas, a pesar de que veamos cómo misteriosamente crecen los patrimonios de los funcionarios, a pesar de que veamos bolsones que vuelan; a pesar de la miseria que le significa al hombre común no tener educación y salud de nivel digno y adecuado. Además, esta resignación paraliza la conciencia de quien quiera denunciar “para qué se va hacer denuncia alguna si siempre hay una mano amiga”.

Frente a la desazón que provoca la corrupción y que abate a la sociedad al punto de aniquilarla en sus deseos de ser oída, se debe perfeccionar el funcionamiento del control en sus competencias interna y externa; discutir que los informes que produzcan, lleguen a las instancias que deban llegar y no utilizar artilugios ni en la Constitución ni en las leyes que las reglamenten, para sortear la sanción que corresponda cuando exista la probabilidad de la comisión de delitos. No obstante, en el proyecto de Reforma solo se menciona la necesidad de que los partidos de un frente electoral que hayan adherido a la candidatura del Ejecutivo en funciones, no pueden ser más de dos auditores del mismo frente. ¡Extraordinaria contribución a la intención de controlar la gestión pública! Como expresé, la oportunidad histórica luego de este cimbronazo mundial de ejercer bien un mandato, existe, faltaría el buen gesto de recoger el guante.