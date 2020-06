Ibarra, sobre los DT no recibidos: "Incurren en la usurpación de título"

En representación de la delegación Salta de ATFA, Manuel Ibarra habló con El Tribuno y contó: “Vengo luchando con esto desde hace un tiempo, al recurrir a todos los medios, también tengo notas que ingresaron a la Liga Salteña, al expresidente Cáseres (Daniel) en su momento y después otra vez a Sergio Chibán, para que se exija a todos los entrenadores que estudien porque ya sabíamos que esto se venía. Y nos tomó de sorpresa porque teníamos entendido de que se iba a firmar de acá a dos o tres meses”, comentó Manuel Ibarra.

Luego Ibarra, expuso lo siguiente: “No todos los técnicos que dirigieron a los equipos en el torneo Regional Federal Amateur son recibidos, no cuentan con un carnet y ni siquiera estudiaron en la escuela de ATFA. Ni bien se reanuden los torneos a nivel nacional, solamente van a poder dirigir los que tienen el título de técnico, nada más. Los clubes verán si los van a contratar o no. No pueden hacerlo porque no pueden dirigir. Si no estarían incurriendo en usurpación de un título. En el caso mío que represento a ATFA, en Salta, soy secretario gremial y mi función abarca también Jujuy, seguramente voy a denunciar esa anomalía”.