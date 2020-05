Según Mac Allister, “para la sociedad, Sebastián Villa ya es culpable”

El exsecretario de Deportes de la Nación Carlos Mac Allister se refirió ayer a la situación del delantero de Boca Sebastián Villa, denunciado por su expareja por violencia de género, y afirmó que “es un hecho triste” y que el club debe “seguir muy atento la investigación”.

“Es una situación muy complicada. Cuando estas cosas pasan, todos los hombres son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Es un hecho triste y creo que lo que tiene que hacer Boca es seguir muy atento a la investigación”, manifestó Mac Allister en declaraciones a radio AM 770.

Y agregó: “Hoy no hay competencia, por lo que no se modifica el escenario del jugador si el club lo suspende o no. Para la sociedad ya es culpable, pasa en el 100 por ciento de los casos y sobre todo con hombres públicos”. El exfutbolista se expresó así luego de que Daniela Cortés, ex novia de Villa, denunciara al colombiano en las redes sociales y en la Justicia por violencia de género y por hacerle perder un embarazo a raíz de los golpes.

“Hay que esperar qué dice la Justicia, es lógico que este tema tenga tanta repercusión. Hay que entender que jugar en Boca excede todo, hay un montón de casos similares que no tienen esa repercusión. Y no estoy tomando partido en lo que digo, la Justicia tiene que investigar rápido y tomar una decisión”, concluyó.