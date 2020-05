La mataron a martillazos y la envolvieron en una frazada

Una mujer de 43 años fue encontrada asesinada a golpes en la cabeza provocados con un martillo y envuelta en una frazada en su casa de la ciudad bonaerense de San Pedro, y por el femicidio buscan a su pareja. Se trata del tercer femicidio cometido en los primeros cuatro días del mes, luego de los ocurridos en Moreno y Lanús, el sábado y ayer, respectivamente.

Si bien se conoció ayer, el femicidio de San Pedro fue descubierto el domingo, en una vivienda situada en San Lorenzo al 3000 de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires, donde residía la víctima, identificada como María Esperanza Fernández.

Según las fuentes, la mujer fue encontrada asesinada por una de sus hijas que llegó hasta la casa y ante esa situación llamó al 911.

Al arribar al lugar, los efectivos de la seccional local y de la Policía Científica determinaron a primera vista que Fernández presentaba golpes en la cabeza aplicados con un elemento contundente, compatible con un martillo manchado con sangre hallado en la misma vivienda, explicaron los voceros. Las mismas fuentes estimaron que el crimen se produjo entre la noche del sábado y la mañana del domingo. En tanto, el cuerpo de la mujer, que había sido envuelto en una frazada, fue sometido ayer a la autopsia de rigor, la cual arrojó que presentaba ocho golpes en el cráneo, con politraumatismos y hemorragia interna, como causa de la muerte.

Mientras, los investigadores buscaban como principal sospechoso de crimen a la actual pareja de la víctima, identificada como Roberto Romero (46), quien abandonó el domicilio donde convivía con la víctima, detallaron los informantes.

Este nuevo femicidio es investigado por la fiscal de San Pedro Viviana Ramos, quien dijo durante la mañana de ayer a la prensa que está trabajando en una orden de detención nacional e internacional para evitar que esta persona (por Romero) se traslade a otro lado.

Por su parte, José Luis, un hermano de la víctima, dijo a un programa de radio local que el sospechoso y la mujer "ya venían peleando hace rato a raíz de una situación gravísima", aunque se excusó de dar detalles sobre la misma al aire.

También dijo que habría tenido amenazada a la hija mayor de la víctima que no era suya, ya que él tenía con la mujer dos hijos menores, que no estaban en la casa al momento del crimen. "Lo tenía planeado", afirmó José Luis, quien estimó que la víctima "estaría durmiendo porque de otra forma no la mataba".

