La Merced espera que se aclare el panorama

Analizan, piensan y esperan decisiones firmes los dirigentes de Deportivo La Merced para ver cómo será la disputa del próximo torneo Regional Federal Amateur, cuyo inicio está previsto para el próximo 13 de septiembre. Por la pandemia del coronavirus, la competencia que finalizó en forma abrupta, que quedó inconclusa por determinación de las autoridades de la AFA a mediados de marzo pasado, había comenzado con la disputa de la segunda fase y a la que el representativo del Valle de Lerma clasificó y que le valió para que lo tengan en cuenta entre los 98 equipos que jugarán, de acuerdo a un nueva organización para resolver entre estos participantes los 4 ascensos de categoría que están en juego.

Para la gente de La Merced aún no se tiene en claro cómo será la disputa del certamen. “Hasta ahora nosotros no nos hemos reunido, porque no hay nada en concreto. Viendo el tema de la pandemia no sabemos también cuándo va a comenzar el campeonato. Hay una fecha establecida, pero todo depende de si se puede volver a jugar al fútbol; si será con público o no. Es todo un supuesto”, comentó el presidente Armando Cerezo.

El directivo adelantó que para este jueves se tiene programada una reunión de comisión. “Los jugadores quedaron licenciados. Que puedan volver o contratar nuevos jugadores es algo que desde la Liga del Valle nos tienen que informar. Entre los dirigentes del club vamos a definir todo esto, siempre esperando nuevas novedades”, declaró Cerezo.

Respecto a la continuidad de Martín Martos al frente del plantel, reconoció que ya hubo una charla. “Queremos seguir contando con los servicios del técnico. Hablamos con él, se mostró dispuesto y tiene muchas ganas”, según sostuvo el directivo del club vallisto.

Como anticipo, Cerezo adelantó que el torneo de la Liga del Valle se disputaría como una especie de minitorneo y que La Merced “quiere intervenir y también en el Regional, si coinciden las mismas fechas para el desarrollo de ambas competencias, vamos a jugar los dos”.

Por su parte Martín Martos, explicó lo siguiente: “La idea es seguir. Me siento cómodo. Me trataron muy bien. Aparte si el proyecto es para seguir logrando objetivos mucho mejor. En ese aspecto los dije que si y no lo dudaría por el trato que recibí”.

Martos también se refirió al profe que sigue mandando los trabajos a los jugadores. “Más que nada lo físico que los chicos puedan llegar a hacer o no. Es por el bien de ellos y en caso de que el torneo se reanude , puedan estar de la mejor forma posible”, cerró Martos.