Los bancos le negaron un crédito para los sueldos y vive un abismo

Hay una desesperación muy grande entre los empresarios salteños. Este parate de casi dos meses los empujó a una situación de quebranto. En la provincia, las ayudas financieras que sacó el Gobierno nacional poco sirvieron.

Los bancos prestaron casi nada a las empresas locales, que denunciaron que las entidades financieras fueron muy lentas en otorgar los créditos o pusieron muchas trabas.

"Los créditos no existen", expresó Cárrega, dueño de la tienda de ropa Mardel, ubicada en Caseros y Florida. Su negocio está atravesando un peligroso precipicio del cual le llevará un tiempo alejarse.

Cuando habló de los créditos bancarios, el empresario afirmó que solicitó para pagar el sueldo a los empleados y que uno de los motivos para el rechazo fue que como ya había pedido créditos antes de la pandemia tenía cupo de crédito colmado, había llegado al límite.

“Venimos de dos años económicos feos, medio volcados, esto nos agarró y es el martillazo de gracia para nosotros”.

"Averige y pedí y hasta ahora me dijeron que no me pueden dar nada. A parte, hay un cosa con los créditos ¿cómo lo pagas? El crédito es un arma de doble filo, ponele que me den, pero después cómo lo pago. Ese es el tema. No es que mañana abrimos los negocios y salimos a vender y nos recuperamos", afirmó. Los créditos, además, tienen una tasa del 24%.

El empresario asegura que hasta que la gente vuelva a comprar, va a llevar un período de dos o tres meses. "Los comerciantes amigos que tengo están igual o peor. Yo por lo menos no pago alquiler, y acá en el centro empiezan en 150 mil pesos. El panorama económico que vamos a tener es trágico. Nosotros venimos de dos años económicos feos, venimos medio volcados, no venimos recolectando, esto nos agarró y es el martillazo de gracia", finalizó.

“Tendríamos que empezar a pensar en nuestra economía interna. Va a haber muchos problemas si no se revierte este esquema”.

En una nota con este medio, el empresario y presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Daniel Betzel, expresó que "solo el 8 por ciento de las empresas accedió sin problema al crédito del 24 por ciento (de Nación) y hay un 21 por ciento que todavía espera que lo califiquen".

Pero sacar un préstamo bancario tampoco es una decisión fácil para tomar. Los empresarios expresaron que las condiciones económicas no están dadas para afrontar semejante compromiso y piden que las condiciones sean más laxas y que los períodos de gracia sean más extensos. "Hay que esperar a que se recupere un poco el mercado", aclaran.

Estos 51 días de cuarentena, el centro capitalino se convirtió en un páramo, en donde las primeras semanas por los fuertes controles policiales pocas las personas pudieron acceder.

"Esto es un desierto, no hay nadie en la calle y nosotros estamos todos muy mal económicamente, no pudimos pagar sueldos, estamos a la deriva", expresó Fernando Cárrega, que afirmó que la modalidad de delibery no sirvió, por lo menos en su rubro.

"El tema de enviar la mercadería no funcionó porque en el rubro vestimenta es muy difícil comprar por delibery. La gente quiere tocar la ropa o se la tiene que probar. Nosotros estamos vendiendo muy poco, tres prendas por día, que no te sirve ni para cubrir los gastos, ni la luz podes pagar", expresó el dueño de Mardel.

El empresario local comentó que se tiene que tomar en cuenta la situación sanitaria que logró la provincia después de dos meses de cuarentena.

"Acá no hay tantos casos, así que podríamos estar trabajando por lo menos para cubrir los gastos. No hablemos de los alquileres, pero sí los gastos mínimos como los sueldos. Si el comercio no se recupera pronto, va a haber muchas personas desempleadas y a eso lo vamos a sentir más que la pandemia", aseguró.

Una cadena

Para el empresario local, la situación no solo es preocupante por el cierre de los negocios comerciales que se van a producir, sino porque la cadena que se verá afectada es extensa.

"Los negocios somos las patas de las fábricas. Por ejemplo, los fabricantes míos tienen diez clientes, si le cierran cinco, la fábrica va a tener que cerrar. Se cae una fábrica en la que trabajan 30 o 40 personas. Entonces, no es un negocio que se cierra y quedan cinco empleados sin trabajo, esto repercute en las fábricas, en nuestros proveedores", remarcó.

Hay mucha gente dependiendo de las ventas de los comercios minoristas y por eso es tan importante que no se rompa la cadena de pagos. "Por supuesto que los pagos que yo hice con cheque se están yendo de vuelta porque realmente no tenemos fondos para cubrirlos. Entonces, esto al fabricante le hace un daño terrible y a nosotros ni hablar", comentó.

Los anuncios del gobernador sobre flexibilizar la actividad comercial fueron una salvavidas en medio de esta tormenta para este empresario. "Si no vendemos ahora, en junio y julio ya va a ser muy difícil recuperarnos de un momento que para nosotros es la mejor parte de la temporada. Vamos a vender menos de la mitad y ahí vamos a tener peores problemas, se debe pensar en la economía interna", destacó.