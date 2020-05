Central Norte le dio licencia al plantel

Hasta aquí llegó el plantel de Central Norte con los entrenamientos a través del sistema de videollamada que les enviaba el profe Luciano López, uno de los colaboradores del entrenador Ezequiel Medrán. El propio presidente Héctor de Francesco llamó ayer por la mañana al capitán Federico “Bocha” Rodríguez para informarle que los jugadores quedaban licenciados debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Al hablar con El Tribuno, De Francesco explicó con mayores detalles sobre la medida adoptada. “Le vamos a cumplir a los que tienen contratos hasta junio y después se verá. Pero no tiene sentido que el plantel siga entrenando cuando no se sabe cuándo se va a jugar. Con la licencia, el club ya no tiene exigencia”.

El dirigente aclaro que “son 14 jugadores los que están con contratos de AFA y lo vamos a cumplir. Y los otros que tienen contratos privados los vamos a charlar para renegociar”

En referencia a que se puedan renovar los vínculos, Héctor de Francesco consideró: “No se puede renovar porque no se sabe cuáando van volver a jugar. Ningún club de la Argentina está en condiciones de renovar por que no se sabe cuándo va a haber competencia”. Luego agregó: “Es un tema muy complicado, porque todos los contratos vencen en junio, y a partir de ahí los jugadores quedan en el libertad de acción”.

Con respecto a las exigencias por parte de Agremiados, De Francesco opino: “Ayer (el martes) estuvimos charlando con los presidentes del Federal A y algunos de ellos se comunicaron con Agremiados, que tiene la mejor predisposición para arreglar, porque sabe que en esta situación imprevista no se puede exigir la totalidad de todo. Si uno ve cómo están arreglando, por ejemplo, con algunos gremios la Provincia, la Nación, están rebajando un 30%, entonces se hace imposible el cumplimiento no por culpa del club, estamos en condiciones sí, de cumplir con los contratos”.

Del diálogo con los jugadores De Francesco rescató el hecho de alcanzar acuerdos. “Hablé con los referentes y hasta ahora mostraron la mejor predisposición. La verdad que tienen que estar contentos que el club los pueda sostener hasta junio, no”,

Y como alternativa, por lo bajo, en el plantel cuervo salió la versión de enviar cartas documento. “Bueno, si quieren la totalidad del contrato, que no creo que así sea, que es de imposible cumplimiento, obviamente que algunos no pueden estar de acuerdo. Los argumentos jurídicos en este caso y todas las leyes protegen al club. Así que no hay inconvenientes en este sentido”, acla ró

De Francesco destacó la respuesta de la gente ante un pedido de colaboración. “De a poco, si hay que concientizarlos de que el club necesita la ayuda de todos los socios, ahora y que se hagan mas socios para poder sostener al equipo y al club. De a poco se van consiguiendo los recursos. Central Norte es uno de los pocos que accedió a la ATP de la AFIP y eso significa que es un club ordenado. Así que con eso y con lo que se pueda conseguir, vamos a tratar de ayudarlos a los que no tienen contratos”, aseveró el titular azabache.

Situación complicada

El “Vasco” Leandro Basterrechea, Guillermo Cosaro y Maximiliano Padilla, y quienes llegaron como refuerzos a Central Norte, aún permanecen en Salta y esperan que la dirigencia acerque algo más de dinero, ya que la situación se está tornando más dificultosa en estos últimos tiempos