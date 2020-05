“Los pacientes con asma no tienen un riesgo mayor frente a la infección por coronavirus”

El presidente electo de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, Maximiliano Gómez, dialogó con El Tribuno ayer, en el Día del Asma, para llevar tranquilidad a las personas que tienen esta enfermedad y brindarles recomendaciones.

El médico especialista en alergia, asma e inmunología advirtió que en el actual contexto de pandemia por el nuevo coronavirus es importante no suspender el tratamiento habitual del asma.

Aclaró que, por ahora, los pacientes con esta patología no han mostrado tener un riesgo mayor de complicaciones ante una infección por coronavirus, tal como les sucede a quienes tienen edad avanzada, hipertensión, diabetes, obesidad u otras condiciones.

Gómez mencionó que la alergia cumple un rol importantísimo en el origen del asma, ya que es su principal causa, aunque no la única. Explicó que los tratamientos para la alergia y el asma, si bien no protegen ni empeoran la infección por coronavirus, sí mejoran la condición de alérgico. Por eso, tampoco deben modificarse.

¿Qué precauciones deben tener las personas con asma en este contexto de pandemia?

No se ha demostrado hasta el día de hoy que los pacientes con asma tengan un riesgo mayor frente a la infección por coronavirus.

Si por cada 100 salteños tenemos 10 personas con asma, y, cuando empezamos a ver todos los que se enferman por coronavirus, en lugar de esa proporción vemos que tenemos el 20 por ciento de asma, eso quiere decir que este es un riesgo para tener infección por coronavirus.

En casi todas las series publicadas en distintos países del mundo, excepto un solo dato de un lugar de Estados Unidos, el asma no se presenta. O sea, entre todas las personas que terminan internadas por coronavirus no hay asmáticos en mayor proporción que lo que se vería normalmente.

Queremos darle un mensaje de tranquilidad al paciente con asma, ya que este no es un factor de riesgo para la infección por coronavirus, como sí lo son la hipertensión, la obesidad, la edad avanzada, por encima de los 65 o 70 años; los problemas cardíacos o vasculares, entre otros. El asma no está dentro de ese grupo de enfermedades de riesgo.

Insistimos muchísimo en que el paciente tiene que mantener su tratamiento y hacer lo que le indica su médico. Quienes pueden tener riesgos son los pacientes que vienen con su asma inestable, mal tratado, en malas condiciones o con un asma grave, porque no están bien controlados.

¿Qué consultas hacen estos días las personas que tienen enfermedades respiratorias?

Casualmente, vienen las personas que están con tratamiento irregular o las que por algún motivo han visto empeorado en algo su asma. A veces se asustan mucho y consultan por eso.

Estamos tratando de evitar que el paciente con asma tenga que ir a una guardia e internarse porque, en estas circunstancias, puede empeorar su riesgo.

¿Por qué sería riesgoso que un paciente con asma fuera a una guardia?

Tratamos de evitar que el paciente asmático, que no está bien de su asma por no estar haciendo el tratamiento o porque tuvo alguna complicación, tenga que acudir a una guardia. Eso es un problema porque en toda institución, en todo hospital o en toda guardia uno puede llegar a contagiarse por contacto con otros enfermos.

Por eso, debe mantener sus propios medicamentos, aerocámara y aerosol para no tener que compartir nada que pueda ser una vía de contagio. Debemos ayudar al paciente asmático para que no tenga que ir a un hospital o guardia.

¿El paciente con asma corre más riesgo en una guardia que alguien que no tiene esta enfermedad?

Para esta circunstancia no hay ninguna diferencia. Sería el mismo riesgo. Si un asmático esta con síntoma de asma se asusta mucho más, pero tanto un paciente asmático como uno no asmático deben evitar tener que ir a la guardia o al hospital.

En este momento se buscan tener las consultas médicas por teléfono o por internet. Tratamos de que sean virtuales, excepto que sea necesario revisar al paciente.

¿Los síntomas de alergia o de asma se confunden con los de COVID-19?

La alergia más común es la rinitis alérgica, que se manifiesta con estornudos reiterados, picazón de nariz, mucosidad líquida, picazón de ojos y lagrimeo, pero no da fiebre, dolor de garganta ni dolor de cuerpo, como sí lo da una infección viral.

Con el asma, cuando tenés dificultad para respirar podés tener tos seca o tos con flema y falta de aire.

Los pacientes con asma, en general, ya han tenido previamente algo de este tipo.

La COVID-19 puede iniciarse con fiebre y una tos seca que molesta muchísimo, que inclusive puede provocar dolor en el tórax, en el cuerpo y falta de aire, que progresa rápidamente, en un par de días.

En general el paciente con asma empieza a tener sus síntomas y estos se incrementan progresivamente. Es rarísimo que sea algo repentino. Se pueden confundir por síntomas, pero el punto clave es que la COVID-19 empieza de repente.

Si yo vengo con estos síntomas y los tenía de antes, pero no estoy haciendo tratamiento o el tratamiento no alcanza, es mucho más indicativo de alergia y asma.

Se difundió que la vitamina C cumpliría una función antialérgica. ¿Esto es así?

Los antialérgicos son antihistamínicos. La vitamina C no es ni cumple función de antihistamínico y tampoco frena las alergias. Inclusive te digo que no está absolutamente demostrado que sea de gran ayuda para no tener infecciones y resfríos. Eso es más bien un mito.

La confusión me parece que se da porque nosotros recomendamos a los pacientes que tengan una alimentación saludable, que incluye frutas y verduras frescas, que aportan vitaminas. Esto contribuye a un funcionamiento del sistema inmune en general, pero no significa que sea antiviral, antiinfeccioso o antihistamínico.

¿Es cierto que los cítricos ayudan a mantener el sistema inmune fuerte o eso es un mito también?

En realidad no tiene que ver con eso puntualmente, sino que es una suma de cosas, porque las frutas frescas, además, aportan minerales, como el zinc, no solo vitamina C, y eso también ayuda.

Desde el comienzo de la pandemia se hace hincapié en la higiene respiratoria. ¿En qué consiste esto y cuáles son las formas correctas de cuidarse?

El uso del tapa nariz y boca es una de las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos por esta situación, y ya se conoce el porqué. Es conveniente que los lavemos, los tengamos higienizados o que los cambiemos oportunamente.

Una de las cosas que se ha pedido es tratar de evitar usar nebulizadores si estamos con una infección, porque en los nebulizadores puede permanecer el virus. Por eso, quienes están acostumbrados a usar nebulizador deben tener precaución con la limpieza que le tienen que hacer.

Las personas que utilizan aerosoles con espaciadores o aerocámaras deben tratar de no compartirlos y de limpiarlos bien.

Intentamos que los pacientes con asma tengan sus propios medicamentos, que los usen solamente ellos y que no los compartan.

Tratamos de que cumplan bien sus tratamientos para evitar que tengan que ir a una guardia, donde eventualmente pueden contagiarse por elementos que se utilizan y que no han sido desinfectados.

