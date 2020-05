Hubo chispazos en el bloque oficialista Salta Tiene Futuro

La conformación de comisiones en la Cámara de Diputados desnudó una fuerte diferencia interna en el bloque oficialista Salta Tiene Futuro.

La situación fue hecha pública por la diputada Mónica Juárez en la sesión del martes último, cuando al hacer uso de la palabra en el tramo de homenajes denunció que sufrió una situación inusual rayana con la amenaza de ser expulsada del espacio de diputados que integra. Dijo que desde el bloque al que pertenece -Salta Tiene Futuro- le insinuaron que arme otro bloque y que por ello tributaba homenaje "para las mujeres que vivimos sin mezquindades políticas, entendiendo el proyecto de Gustavo Sáenz; para las que aun con amenazas y destrato hoy pueden ser la voz de las mujeres que todavía no tuvieron voz".

Con el correr de la sesión se pudo establecer que los chispazos en el bloque oficialista que preside Javier Diez Villa se generaron al momento de la elección de las autoridades de la Comisión de la Mujer, a cuya presidencia aspiraba Mónica Juárez. En la presidencia de esta comisión fue designada la diputada Emilia Figueroa, en la vicepresidencia la diputada Noelia Rigo y como secretaria la diputada Patricia Hucena.

Fuentes legislativas aseguran que Juárez "trago saliva" y se puso en campaña para acceder a la presidencia de la comisión de Minería, "cargo para el que finalmente fue apoyada, pero que a la vez generó malestar en el diputado Andrés Suriani".

Según declaraciones radiales, Juárez dijo que ahí "comenzó el desastre", que nunca antes padeció tanta humillación, y dejó entrever que dos firmas fueron tachadas del acta que apoyó su designación al frente de Minería.

También en declaraciones radiales, Diez Villa negó algún tipo de amenaza a la diputada, sostuvo que hubo una postura del bloque distinta y que la comisión de trabajo deberá reunirse para elegir autoridades.

Por su parte, en un medio radial, el diputado del bloque Salta Tiene Futuro, Daniel Sansone, consideró que la legisladora no tiene antecedentes en temas mineros, aseguró que no era parte de esa comisión y no dudó en señalar que "como no iba a ser presidenta de la Comisión de la Mujer, quería ser presidenta de lo que sea".