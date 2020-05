“Onur” y “Sherazade” grabaron juntos un video musical

Ellos se enamoraron haciendo la telenovela “Las mil y una noches”. Y el público se enamoró de ellos como pareja. Al principio, por la intrincada historia de encuentros y desencuentros de sus personajes, Onur y Sherazade, en la tira que hoy vuelve a verse por tercera vez en la pantalla de El Trece. Y después, por el apasionado romance que los unió a ellos, los actores turcos Halit Ergenç y Bergüzar Korel, que siguen conmoviendo a sus fans del mundo entero.

El pasado 9 de marzo, Bergüzar dio a luz a Han, el segundo hijo de la pareja, que tiene también a Alí de 10 años. Pero, poco antes y en pleno embarazo, la actriz devenida en cantante había grabado el video del tema Son Mektup, cuya traducción sería Última carta y pertenece a su segundo álbum llamado Aykut Gürel presenta Bergüzar Korel 2. Y para el clip, que acaba de presentar en sus redes sociales, contó con la participación estelar de su marido y otros actores amigos.

Con la música

Hace cuatro años, la actriz había aceptado el desafío del compositor Aykut Gürel de grabar temas clásicos de jazz y música turca de los ’80 y ’90, cantados tradicionalmente por voces masculinas. Y el éxito fue tal, que decidió repetir la experiencia. “Me alegró saber que todavía se está escuchando el disco y, cuando me encontré con él durante mi embarazo, nos dijimos ‘¡Vamos a hacerlo de nuevo!’”, le confesó Bergüzar a un medio de su país.

El último trabajo que había realizado Korel antes de que se conociera la noticia de su embarazo fue en “Mi vida eres tú”, dónde volvió a compartir el protagónico con su marido. La serie se emitió en Turquía entre 2016 y 2018, y llegó a nuestro país en enero del año pasado. Pero, obviamente, no tuvo el éxito de la telenovela en la que nació su amor.

Si bien Halit y Bergüzar ya se conocían cuando se pusieron en la piel de Onur y Sherazade, allá por el año 2006, fue en medio de las grabaciones de esa tira que se fueron enamorando. Aunque, al principio, ni ellos se dieron cuenta. Por eso, él se casó con Gizem Soysaldi, una actriz a quien conoció durante el rodaje de una película en las vacaciones de verano de 2007. Y ella se comprometió con el bailarín Tan Sagturky, con quien había comenzado a salir poco después de comenzar la tira.

Pero los planetas estaban alineados como para que el amor de ficción que ellos estaba interpretando se trasladara de la ficción a la realidad. De hecho, el matrimonio de Halit comenzó a tambalear justo después de que muriera su padre y él tuviera que afrontar una crisis familiar. Y quien estuvo allí, para contenerlo, fue ni más ni menos que su compañera de trabajo, la bella Bergüzar.

Finalmente, a sólo siete meses de haberse casado, Halit le pidió el divorcio a Gizem. Y no tardó mucho en verse obligado a blanquear lo que, para entonces, ya era un secreto a voces: que estaba viviendo un un noviazgo con Korel. Así fue como en el 2009, el mismo año en que terminaron de grabar la tira, ambos se casaron. Y continuaron con la historia de amor que atrapó a millones de televidentes pero, desde entonces, en la vida real.

¿Si fue todo color de rosas? Seguro que no. Sin ir más lejos, cuando Halit protagonizó El Sultán en 2011, Bergüzar fue invitada a hacer una participación especial en la serie y todo derivó en un escándalo. ¿El motivo? Ella notó que algunas de las actrices que formaban parte del harem de la ficción coquetaban con su marido. Y, teniendo en cuenta la fama de mujeriego que tenía Ergenç antes de enamorarse de Korel, este hecho los puso al borde de la separación.

Sin embargo, pese a los malos augurios, la pareja siguió en pie hasta la actualidad.