En Salta se podrían sumar a una medida de fuerza de mañana. No descartan parar el martes también.

La UTA amenaza con un paro si no hay definiciones por los salarios

A las 17 arranca una telereunión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA), la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros y el Ministerio de Transporte de la Nación para destrabar el conflicto por los salarios.

Miguel Barrera, secretario general en Salta de la UTA, dijo que esta tarde habrá novedades si se lleva adelante un paro a nivel nacional. Además advirtió que el martes se llevaría adelante esa medida de fuerza en la provincia si los choferes de Saeta con cobran los salarios.

En la UTA hay preocupación porque aseguran que Saeta no cuenta con los fondos para hacer frente a los sueldos. “Hablé con el presidente (Claudio Mohr) y me dijo que ingresaron subsidios nacionales, pero no alcanzan”.

“Si el martes no terminan de pagar, haremos paro”, manifestó Barrera. El gremio reclama que mañana se liquide al menos el 50% y el lunes el resto.

“Sería una injusta que no nos paguen. Los choferes trabajaron desde el minuto cero durante la pandemia, y al principio sin barbijos ni todas las medidas de seguridad”, enfatizó Barrera.