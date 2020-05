Maradona despidió a Carlovich y reclamó justicia

Diego Armando Maradona despidió en sus redes a Tomás "Trinche" Carlovich, quien murió hoy a los 74 años por las lesiones craneanas que sufrió en un asalto está semana en Rosario. "Con tu humildad nos bailaste a todos, Trinche. No lo puedo creer, te conocí hace poquito, y ya te fuiste. Mi más sentido pésame a tu familia, y ojalá se haga justicia. Que en paz descanses, maestro", escribió Maradona en su cuenta de Instagram.

El actual técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata puso fotos junto al Trinche, al que conoció en febrero, en Rosario, cuando su equipo iba a jugar como visitante frente a Rosario Central.

En el hotel, donde una multitud de hinchas de Newell’s lo aclamaban, Diego recibió la visita de Carlovich y le firmó una camiseta de Central Córdoba con esta dedicatoria: "Al Trinche, que fue mejor que yo”.

En aquel encuentro, Maradona contó que en 1993, cuando firmó para ser jugador de Newell’s Old Boys, manifestó que “desde que llegué a Rosario lo único que escucho son maravillas de un tal Carlovich”.

Carlovich quedó fascinado con el trato de Maradona. "Le hablé al oído a Diego y le dije que estoy hecho con esto, mi vida está completa. Después de conocerlo a Maradona me puedo ir tranquilo. Tuve un lujo enorme que hacía años quería tener: conocer al mejor jugador del planeta".

Algunas figuras del mundo del fútbol, además de Diego Armando Maradona, se refirieron al fallecimiento de Tomás Carlovich. "Las leyendas nunca mueren", tuiteó el santafesino Javier Mascherano, actualmente en Estudiantes de La Plata.

Maxi Rodríguez, otro ex jugador del seleccionado argentino y actual futbolista de Newell's Old Boys de Rosario, posteó una foto de Trinche junto a su mural. "En Rosario todos crecimos escuchando la historia de Carlovich. Hoy comienza la leyenda. Que en paz descanses Trinche. Orgullo de la ciudad".

"Espero que estés donde estés sigas disfrutando del fútbol, Trinche. Lo vamos a recordar en su esencia de futbolista, como ese que deslumbró a todos manejando la pelota de la mejor manera", aseguró Mario Alberto Kempes, ex delantero y campeón mundial de Argentina 1978.

"Cuando rompió con todos los esquemas fue cuando jugamos un partido de la Selección argentina contra la selección de Rosario. Ahí se lo vio en su mejor momento. Lastimosamente se nos ha ido porque la delincuencia está a la orden del día", declaró Kempes en ESPN, donde trabaja de comentarista.