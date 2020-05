Hinchas de Boca "mataron" a un ex jugador xeneize por recordar una eliminación con River

Los hinchas de Boca Juniors expresaron hoy su enojo con el defensor Marco Torsiglieri, quien solo jugó una temporada en el club, porque recordó la caída ante River en los octavos de final de la Copa Libertadores 2015.



Torsiglieri subió una fotografía en su historia de Instagram donde aparece con ex compañeros como Guillermo Burdisso, Cristian Pavón, Nicolás Lodeiro y Leandro Marín en plena retirada del campo de juego del Monumental.



Esa noche del 7 de mayo de 2015, River se impuso por 1 a 0 con gol de penal del uruguayo Carlos Sánchez a falta de diez minutos.



"Avísenle a este horrible que la gracia es recordar buenos momentos" y "tiene que ser de River, si no no se entiende", fueron algunos de los mensajes.



El desquite en La Bombonera desembocó en el suceso del "gas pimienta" cuando un hincha de Boca, apodado "Panadero" (Adrián Napolitano), alcanzó a los jugadores de River con esa sustancia antes del inicio del segundo tiempo.



El partido fue suspendido y el club millonario avanzó a los cuartos de final en el torneo que ganó ante Tigres de México en agosto de ese año.



Torsiglieri jugó 17 partidos en Boca y ganó dos títulos: el campeonato local y la Copa Argentina. Luego, pasó por Morelia de México, Rosario Central, Racing, Lanús y Gimnasia. Actualmente milita en Jorge Wilstermann de Bolivia.