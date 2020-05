"Brasil y Argentina son lo que son porque existe rivalidad"

Ronaldo, el ex delantero brasileño realizó una rica charla por Instagram con Juan Sebatián Verón. "No tengo ninguna historia negativa con los argentinos. Tengo cariño y admiración por el pueblo argentino", afirmó.

Ronaldo, el exdelantero brasileño, aseguró que lo que hace grandes a las selecciones de Argentina y Brasil "es la gran rivalidad que existe", y en ese sentido agregó que tuvo ‘grandes‘ compañeros argentinos en los diferentes equipos en los que jugó.

"Brasil y Argentina son lo que son porque existe esta rivalidad, diría que es como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Existen para superarse constantemente, esa era mi relación con Argentina. Ahora le tengo un gran aprecio", explicó el doble campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y Corea/Japón 2002.



Al hacer una entrevista con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y ex compañero suyo en Inter de Italia, a través de Instagram, Ronaldo recordó sus carrera profesional y hasta se acordó de Roberto Ayala, quien a su criterio, "fue el que más me pegó en mi vida".

Ronaldo compartió plantel con Verón, pero también lo hizo con Diego Simeone y Javier Zanetti, además de haber enfrentado varias veces a Gabriel Batistuta, y destacó a Diego Maradona como un gran ídolo. "No tengo ninguna historia negativa en relación a los argentinos. Tengo cariño y admiración por el pueblo argentino", afirmó Ronaldo.