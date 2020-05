Benito Fernández se fue de Corte y Confección

Benito Fernández tomó por sorpresa a los espectadores de El Trece y se fue de Corte y Confección, siendo despedido durante la tarde de hoy en el que fue su último programa, que contó con emotivos saludos, homenajes y el profundo deseo de volver a participar, ya que su salida se debe a los problemas económicos que está atravesando su compañía por la cuarentena y su futura participación en el Bailando.

“Me es difícil irme, pero tengo que cuidar a mi hija, Marina, mi hijo, Lucas, mi yerno ahora, Gonzalo, a mi empresa y a quienes trabajan en ella. Quiero agradecerles a todos los que trabajan acá, el jurado, los participantes Es un momento difícil, es un programa que me dio todo, que le dio a la gente algo increíble. Les dimos un elemento para salir de esto. Me es muy difícil irme pero tengo que cuidar a mi familia, y a los trabajadores de mi empresa”, comenzó el diseñador ante la atenta mirada de todo el jurado y la conductora, Andrea Politti.

“En enero, el Chato (Prada) me vino a proponer hacer el Bailando. Estábamos los dos sentaditos acá y le dije que yo no bailaba, que tengo una rodilla con dos infartos. Le dije ‘dejame pensarlo’, y lo pensé. El Bailando es un programa que ha cometido muchísimos errores, pero que ha tenido dos fortalezas increíbles que es entretener y ser solidario, dos cosas que en la televisión faltan. Tuve la oferta y dije: 'Acá hay un prejuicio, porque no me eligen por un escándalo, me eligen por mis 33 años de laburo'”, sostuvo el modisto, que se explayó acerca de sus críticas al programa de Marcelo Tinelli.

“Esto es algo que no puedo decirle que no. Y voy a hacer lo imposible para hacerlo, no sé si lo voy a hacer pero les prometo al Chato y a Marcelo que lo voy a tratar. Es un programa que cometió errores, pero que se adapta y evoluciona. No me interesan las cuestiones políticas, pero ahora tiene que estar al aire, porque tienen cuatro palabras que acá también estuvieron: solidaridad, resiliencia, prejuicios e inclusión. Cuatro palabras que hace poco empezamos hablar y que hoy se me hacen adentro. Es momento de que se nos haga adentro a todos”, indicó el futuro integrante de Showmatch.

