Rosario Villagra, la embajadora del hockey salteño en el mundo

Rosario Villagra es sin lugar a dudas la representante del hockey salteño en el mundo. Jugó en Estados Unidos, Gran Bretaña y ahora se encuentra en Australia donde estaba disputando la Premier League, la máxima categoría en hockey de ese país.

Debido a la pandemia de COVID-19, la jugadora que se inició en Popeye BC tuvo que permanecer en tierras australianas hasta que se mejore la situación.

“Estoy en Australia desde junio de 2019 y la pandemia nos agarró en febrero de este año. Fue todo muy rápido, el virus se expandió tan rápido que cerraron todo, bares, restaurantes, oficinas, locales, fue toda una sorpresa y se tuvo que suspender el campeonato”.

Con respecto al día a día, la exjugadora espinaca comentó como era su rutina antes del parate por el coronavirus.

“Antes de la pandemia yo trabajaba normal desde las ocho de la mañana hasta la cinco de la tarde. Con el club teníamos dos turnos de gimnasio durante la semana desde las seis de la mañana y entrenábamos por la noche. Los fines de semana, los sábados partidos y los domingos, libre. Planeo seguir mi carrera acá, esperamos volver a jugar y en lo laboral también seguir trabajando acá, me siento muy cómoda en Australia. Estoy en un trabajó que me valoran mucho, me cuidan y con turno desde las 8.30 hasta las 17 en la parte administrativa. Mi plan es quedarme acá hasta que se termine mi visa el año que viene y de ahí ver si puedo extenderla y quedarme un poco más”, remarcó Villagra quien también habló de una posible visita a Salta: “La idea sería volver para octubre, para mi cumpleaños, sino para las fiestas o bueno, sino para el año que viene”.

Antes de la suspención de las actividades, Villagra estaba disputando el campeonato de hockey en el continente oceánico donde el hockey es considerado de gran nivel.

“Estoy en Melbourne, Australia jugando la Premier League para el Mentone Hockey Club. El torneo va desde abril hasta septiembre y son 16 equipos los que disputan el certamen, jugamos dos rondas y después los play off, por lo general los primeros ocho clasifican. El año pasado llegamos a semifinales”.

Rosario Villagra, quien también vistió la camiseta de la Selección salteña de hockey femenino, recordó su trayectoria antes de llegar a Australia.

“Jugué toda mi vida para Popeye, empecé de muy chica, es mi club, siempre que vuelvo para Argentina me reciben con las puertas abiertas ya sea para entrenar, para jugar los torneos locales y Liga Nacional, sin lugar a dudas que mi amor por Popeye va a ser por siempre. Después me fui a Estados Unidos en el 2011 y jugué hasta el 2015. En el 2016 jugué para Ciudad de Buenos Aires el torneo Metropolitano y ese mismo año me fui a Inglaterra donde estuve hasta el 2019 y además de jugar estudiaba relaciones internacionales e hice un master. Por intermedio de mi amiga Teisha, con quien jugué en los Estados Unidos, llegué a Australia en junio del 2019”.

A sus 27 años, Ro Villagra disfruta de su estadía más allá de la pandemia, según ella se encuentra en el mejor momento de su carrera y espera que la vida la siga sorprendiendo.

“Conocí muy buena gente en Australia, acá el hockey es muy competitivo y hay muy buenas jugadoras que incluso son integrantes de la Selección. Mi posición es de volante o delantera y físicamente tenés que estar bien preparada para afrontar la temporada”, sintetizó Rosario.

Sin lugar a dudas que Rosario Villagra es una de las grandes deportistas de Salta en la actualidad y donde quiera que vaya deja bien en alto su formación deportiva en el club de sus amores.

El deporte y el estudio van de la mano para Villagra

En el 2011 llegó a Estados Unidos y hasta el 2015 jugó para Old Dominion University en Virginia donde además estudió relaciones internacionales y fue elegida la mejor jugadora del este de Estados Unidos en el 2013.

En el año 2016 desembarcó en Inglaterra donde hizo un Master en relaciones internacionales en la universidad de Nottingham y ese año defendió los colores de Beeston Hockey Club en una categoría menor. Luego la contrató hasta el 2018 el East Grinstead Hockey Club para disputar la Premier League, la máxima categoría del hockey inglés. En su estadía en el East Grinstead fue elegida mejor jugadora de la categoría en el 2017.

Durante los torneos que disputó recibió varios reconocimientos siendo una de las mejores extranjeras del campeonato.

Rosario Villagra domina muy bien el inglés y eso le permitió adaptarse de la mejor manera en los países que le tocó estar, no solo para estudiar sino también para desempeñarse dentro del campo de juego..

Con su familia charla todos los días gracias al WhatsApp y a la plataforma Zoom que le permite poder ver a sus padres y hermanos.