Juan Pablo Cárdenas: “Siempre que uno cambia de club tiene un desafío nuevo”

Siete clubes de Argentina y uno de España le dan forma a la dilatada carrera como jugador de Juan Pablo Cárdenas (41 años), el defensor que desde Juventud Antoniana (donde jugó en 3 épocas diferentes) decidió cambiar de vereda y seguir ahora sus pasos en Gimnasia y Tiro, en el torneo Regional Federal Amateur.

Juan, ¿cómo estás pasando la cuarentena?

Después de tanto tiempo ya se pone tedioso. Uno pensaba que no iba a ser tan largo pero hay que seguir las indicaciones del Gobierno para que todo siga mejorando. Por lo menos, en Salta está bastante tranquilo. Creo que se hicieron bien las cosas. Y extrañando la parte de los entrenamientos. Sabemos que queda un buen tiempo para que se pueda habilitar la parte deportiva.

Pasó un tiempo desde marzo hasta mayo y ahora se prolongará más la espera...

Es todo complicado. Cada chico tiene o no espacio para cumplir con las indicaciones de las prácticas y que no es lo mismo, uno va decayendo en la parte física. Si llega el día de mañana de tener esa posibilidad de que el campeonato empiece, creo que el jugador va a necesitar, mínimamente, más de 40 días para ponerse en forma.

Hay que armar todo de nuevo y no volver a jugar de un día para otro.

Creo que sería un disparate hacer eso. Habrá que seguir esperando. Primero está la salud de las personas y después el trabajo. Y la parte deportiva va a ser uno de los últimos rubros en habilitarse. Por eso hay que tener paciencia, tranquilidad y el que pueda entrenar, en forma particular, seguirá haciéndolo.

Llegó la suspensión del fútbol cuando estabas agarrando ritmo en Gimnasia y Tiro.

Lamentablemente sucedió así. Nos tocó jugar la primera fecha de la segunda ronda. Uno entiende que por fuerza mayores, más allá de las ganas de todos de seguir, era imposible hacerlo. No nos queda otra, que a nivel país hayan tomado las medidas necesarias que me parecieron muy correctas.

En lo grupal, el equipo venía respondiendo y creciendo.

Te da la tranquilidad de saber que seguís en el torneo. Y cuando pasás de fase te encontrás con equipos más competitivos. Salteamos un escollo bastante importante en la primera fecha como fue el equipo de La Merced, donde tuvimos por ahí bastante complicaciones, sobre todo en el primer tiempo; después en el segundo lo supimos manejar y pudimos se efectivo, principalmente.

Y el fútbol te encuentra ahora jugando en Gimnasia, ¿serán tus últimos pasos?

No se me cruza otro club en la cabeza. Por lo pronto, uno quiere que termine este torneo. Habrá que ver cuándo se reanuda, se termina de completar que va a dar los ascensos al Federal A. Primero hay que esperar y segundo, si está la vuelta a volver a entrenar y ponerse bien para continuar teniendo un buen campeonato.

Antes de la decisión de jugar en Gimnasia hubo un intervalo y ahora, nuevamente, ante un nuevo desafío estás sin competencia.

Siempre cuando uno cambia de club tiene un desafío nuevo y más cuando lo hace en clubes de la misma ciudad, porque uno tiene que demostrar a esa gente por qué lo llamaron y por qué, en este caso, en Gimnasia y Tiro. Y la única forma de hacer eso es teniendo buenos rendimientos adentro de la cancha. De a poquito uno va ganandose el cariño de la gente y más cuando recién comienza y ojalá que pueda seguir demostrando porque me puse esta camiseta.

Cómo fue tu partida de Juventud? ¿Hay algún rencor?

A ver, me molestó la forma. No así las decisiones. Eso siempre lo tuve en claro, al jugador de fútbol lo pueden querer o no y está dentro de las reglas, me parece normal y estoy de acuerdo. Pero la forma me pareció muy mal de parte de ellos, de no comunicarme nada ni la dirigencia ni el cuerpo técnico. Bueno, cada uno se maneja como cree. Yo, por mi parte, lo hubiese hecho de distinta manera

¿Cómo fue el recibimiento en Gimnasia?

Muy bien. Desde el primer día, siempre fue un clima muy tranquilo, donde el jugador entrena tranquilamente. Así que la verdad no me puedo quejar de nada.

Gimnasia podría haber llegado antes, en otras épocas...

Siempre hubo sondeos por parte de los dirigentes de Gimnasia y Tiro, pero yo seguía vinculado con Juventud. Nunca fueron con una propuesta concreta porque sabían del vínculo que tenía con Juventud. Ahora, por algo se terminó dando después de tanto de jugar en Juventud Antoniana.

¿A qué edad comenzaste a jugar en primera?

Yo llegue al plantel de Juventud en el año 95, del torneo del Interior y con 17 años. Hace 24 años y ya bastante tiempo viviendo del fútbol.

¿Qué es lo más importante que te dio este deporte?

El jugador tiene que hacer mucho sacrificio para mantenerse en un nivel importante. A lo largo de la carrera de un jugador siempre hay altibajos en cuanto a resultados, de ganar, de perder; de alegrías, tristezas. Creo que el haber debutado con la camiseta de mis amores, que es Unión de Santa Fe, ya con eso estoy por demás con forme

¿Cuándo fue el debut en el club tatengue?

El 28 de septiembre de 1997, en cancha de Independiente. Aquel día perdimos 3 a 2.

¿Convertiste algún gol?

En Primera, para Unión frente a Gimnasia la Plata, cuando empatamos 3 a 3 en Santa Fe y converti el primer gol, jugando en la posición de volante por izquierda; en el primer campeonato que jugué.