Salvo Boca, todos los "grandes" pidieron el auxilio del Estado

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, confirmó ayer que muchos clubes, incluso los de Primera División, acudieron a la asistencia económica del Estado nacional para contrarrestar la crisis económica que provocó la pandemia.

“Muchos clubes entraron en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) -aseguró el funcionario-. A una gran cantidad de clubes se les ha pagado a sus trabajadores la mitad del salario de abril y se les redujo el aporte de contribuciones patronales”.

Esa medida alcanzó también a las instituciones de mayores recursos, como las de Primera División. “Boca tengo entendido que no, pero la pidieron el resto de los clubes. Algunos lo obtuvieron y otros no por una cuestión de facturación”, informó Lammens en diálogo con CNN Radio Argentina.

El funcionario no descartó que a futuro las principales instituciones deportivas del país accedan a un subsidio, como los otorgados recientemente a los clubes de barrios, a los que les reconoció “un rol social determinante”.

“Habrá que evaluarlo en su momento, no lo descartamos porque esos clubes tienen una gran cantidad de trabajadores que necesitan no perder su fuente de trabajo y además tiene grandes estructuras que mantener”, explicó, antes de subrayar la caída de sus ingresos por la dificultad para el cobro de las cuotas sociales, muchas de ellas obtenidas en las jornadas de fútbol, hoy suspendidas.

A propósito del tema, Lammens insistió en que “para que regrese el fútbol falta mucho”, aunque confió en “generar las condiciones para que pueda producirse antes de fin de año”.

“Entiendo que pasados los peores meses y una vez que tengamos control del virus, el fútbol pueda volver con protocolos exigentes y estrictos. Seguramente sí va a tardar mucho en volver el público a las canchas, eso lo sabemos y lo entendemos todos. Pero no me resigno a pensar que no habrá hasta 2021”, dijo.

“El fútbol es un deporte de fricción y de contacto”, lo que supone que sea “complejo hasta el protocolo de regreso a los entrenamientos. Tenemos que ir rumbo a protocolos como los que se pensaron en España. Hablé con el presidente de la Liga Española (Javier Tebas) para saber cómo lo están pensando. Ví y estudié lo que hizo Alemania. Creo que estaremos en condiciones de empezar a hacerlo cuando pasemos a una nueva fase (en la pandemia)”, afirmó el ministro.