De los Ríos: “Juan Medrano presentó su renuncia, es un hombre de bien”

El ministro de Producción, Martín de los Ríos, señaló anoche que Juan Adrián Medrano de la Serna, quien se desempeñaba como coordinador jurídico de su ministerio, es “un hombre de bien” y que presentó la renuncia indeclinable, luego de que se conociera que el sábado tuvo un incidente en un control policial.

“El doctor Medrano es un hombre de bien, que no anda insultando a la gente, hace su trabajo de forma responsable. No condice con las actitudes que dicen de él los medios”, le dijo anoche a este diario De los Ríos, sobre Juan Medrano de la Serna, quien es hermano de la ministra de Salud, Josefina Medrano.

El ministro De los Ríos señaló que con Medrano de la Serna hubo un problema de desentendimiento de domicilio, por lo que pidió al COE que sean específicos con los permisos.







Ayer se conoció que el sábado, Medrano de la Serna fue detenido por la Policía Vial en un control ubicado a la salida de Campo Quijano, en el puesto fijo de la ruta nacional 51 a la altura de Río Blanco. El exfuncionario circulaba en una motocicleta tipo chopera junto a su hija. Al ser controlado por la patrulla -según se informó- le exigieron el permiso de circulación, que rige por el aislamiento social por COVID-19, a lo que el hombre se habría molestado y con palabras soeces habría rematado con una frase: “Negro de mierda, no sabés quién soy yo”.

Cambios

Ya en la noche se conoció en un comunicado de prensa que Medrano había sido echado; sin embargo, el ministro De los Ríos dijo a este diario que “presentó su renuncia indeclinable, para que se investigue. El no quiere perjudicar a nadie, menos en este momento”.

Las primeras informaciones señalaban que al no dejarlo avanzar el exfuncionario dijo que iba a llamar al propio ministro de Seguridad. Sobre esto, De los Ríos aseguró que “nunca llamó al ministro (Juan Manuel) Pulleiro porque no lo conoce. Medrano es un hombre formado en el derecho”.