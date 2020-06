Estudiantes reclama una copa internacional

Estudiantes de La Plata presentó un reclamo formal a la Conmebol por el mediocampista Ángel Cheme, quien jugó con una identidad falsa (Gonzalo Chila) para Liga Deportiva de Quito en la final de la Recopa Sudamericana que ambos equipos disputaron en 2010, y exige no solo una multa para el club ecuatoriano sino también que se le saque el título.

La dirigencia pincha pide que le den por ganados los dos partidos, se le otorgue el título de campeón y el pago de los premios correspondientes.

Martín Gorostegui, uno de los vicepresidentes del club platense, confirmó la presentación de la nota, que se basa en el artículo 26 del reglamento de la Conmebol por “falsificación de documentos”.

Estudiantes solicita que se cite a declarar al futbolista y se presenten las declaraciones que formuló en Direct TV Sports, de lo cual se conoció solamente un avance del programa, que luego no salió al aire.

La historia salió a la luz días atrás cuando Ángel Cheme, el otro protagonista, manifestó que “Liga se entera de la situación días antes de viajar a Japón para jugar la Suruga Bank, cuando Chila le comunica al presidente honorario del club, Rodrigo Paz, que él era el verdadero y no yo”.

“Yo iba a ser transferido en 3 millones de dólares y Chila quería cobrar una parte. Las autoridades de Liga me dicen que yo estaba en problemas, que había que hablar y arreglar con las personas”, confesó Cheme en una entrevista al programa “Fútbol sin Cassette”.

Además, Chila ya había adulterado su identidad en 2003 para jugar un torneo juvenil. Luego aceptó dinero para permitir que Cheme pueda jugar con su nombre y que el caso no se diera a conocer públicamente.

Esto ocurrió días antes de aquellas finales con Estudiantes, cuyo partido de ida se jugó el 25 de agosto en Ecuador y los dirigidos por Edgardo Bauza se impusieron por 2 a 1. En ese encuentro, Chila (o Cheme) ingresó con el número 21 a los 36 minutos del segundo tiempo.

La revancha se desarrolló en el estadio de Quilmes el 8 de septiembre de 2010, terminó 0 a 0 (Chila o Cheme estuvo en el banco y no ingresó) y el equipo ecuatoriano se consagró campeón.