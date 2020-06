Ábila: “No estuve con los supuestos contagiados de coronavirus”

El delantero de Boca Juniors Ramón Ábila salió hoy al cruce de la versión de un supuesto contagio de coronavirus en Córdoba, provincia natal en la que permanece durante la pandemia, al desmentir su participación en un asado y un torneo de fútbol que habría provocado la propagación de la Covid-19 en las personas involucradas.

“Como ya están hablando de más y diciendo muchas mentiras, quiero aclarar que no estuve en ningún asado, ni con los supuestos contagiados de Covid-19, ni con nadie. Tampoco participé de ningún torneo de fútbol ni nada por el estilo”, descartó en un mensaje posteado en su cuenta de Instagram.

Ábila abundó que no registra “ningún síntoma de nada”, al igual que los miembros de su familia, que se encuentran “muy bien de salud”.

“Sigo respetando todo lo que hay que hacer para volver a la vida normal lo antes posible. Gracias por los mensajes y quédense en sus casas”, aconsejó desde Villa Carlos Paz, donde pasa la cuarentena.

El futbolista se mostró molesto por “tener que desmentir algo que no es verdad”, luego que trascendiera su supuesta presencia en una reunión de hinchas de Instituto de Córdoba, club del que surgió, en el barrio Remedios de Escalada, que registró un rebrote del nuevo virus y es el lugar de residencia de los familiares del futbolista.