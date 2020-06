Con poco público, reabrieron el teleférico y los parques urbanos

Por la pandemia, el Parque del Bicentenario y el de la Familia llevan meses cerrados al público y dejaron de recibir a los miles de salteños que solían visitarlos. Finalmente, después de 88 días, ayer volvieron a abrir con protocolos de salubridad y reglas de distanciamiento.

Estos espacios verdes se habían clausurado momentáneamente para reducir las posibilidades de contagio del coronavirus, pero las autoridades sanitarias consideraron que la situación epidemiológica y la cantidad de casos permiten reabrirlos.

Otro atractivo turístico que permaneció cerrado por la pandemia fue el teleférico, que desde ayer también quedó habilitado para recibir a los salteños, quienes podrán acceder a tarifas promocionales y descuentos en la confitería. Las autoridades informaron que todas las instalaciones se prepararon de acuerdo con los parámetros establecidos en los protocolos sanitarios vigentes.

Durante la mañana de ayer, en la jornada de reapertura, el teleférico no tuvo mayor movimiento, pero se espera que las visitas aumenten durante el transcurso del fin de semana.

Bicentenario

Después de ver las imágenes del Rosedal y los bosques de Palermo y del desborde que se produjo por la masiva salida de "runners", los pocos salteños que asistieron al Parque del Bicentenario agradecieron que no se haya repetido lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires.

"Leí el protocolo y me parece bárbaro, pero a lo único que apelo es a la responsabilidad de la gente. Que no pase lo que sucedió en Palermo, que salieron todos juntos. Esto tiene que ser una fiesta y evitar el contagio. Si no nos cuidamos, yo creo que esto va a dar marcha atrás y creo que la gente ha aprendido. Yo creo que el virus llegó para limpiar muchas cosas, para hacernos mejores y ser más responsables", expresó Estrella, quien llegó junto a su marido al parque para realizar un poco de actividad al aire libre ayer a la mañana.

La mujer, que vive en Parque Belgrano, expresó que para hacer frente a esta pandemia lo fundamental es el distanciamiento.

"Cuando se habilitó la posibilidad de salir a caminar y solo dejaban hacer cinco cuadras, las hacíamos. En la casa tenemos algunos equipos como para hacer gimnasia porque la verdad que no moverse es horrible. El parque da la posibilidad a todo el mundo, es una bendición que se haya abierto", añadió.

Miguel, que llegó junto a Estrella, contó que antes de que se declarase la pandemia iban bastante seguido a recorrer el parque y agradeció poder volver. "La verdad que lo estábamos extrañando. Nos viene bien, nosotros somos jubilados así que extrañamos todo esto. Venimos porque nos gusta tener contacto con la naturaleza, y también para hacer actividad física. Nos gusta caminar, disfrutar del aire, del espacio, así que venimos por eso", afirmó.

El vecino también se mostró de acuerdo con los protocolos de seguridad que están implementando en del parque. Afirmaron van a estar atentos a las reglas y que el distanciamiento es fundamental.

Ismael Aguaro fue junto a su madre a disfrutar de una mañana de pleno sol. En diálogo con El Tribuno, expresó que vive a diez cuadras y que por ese motivo van seguido.

"Nos enteramos por los medios que ya iba a estar abierto así que fuimos de los primeros. Estuvimos casi una hora, en la que yo anduve en patín y mi mamá caminó. Uno se acostumbra a la utilización del barbijo, y además tomamos todas las medidas. La verdad que era necesario e importante, sobre todo porque está al aire libre, así que no veo motivo para que no se abra", expresó.

Horarios y protocolos

Los que ingresen a los parques deben usar barbijo o tapabocas, mantener el distanciamiento de dos metros con los demás, higienizarse las manos con alcohol, toser y estornudar en el pliegue del codo.

No debe concurrir quien tiene tos, dolor de garganta, fatiga muscular y fiebre ni los que integran algún grupo de riesgo.

Por otra parte, las actividades deportivas y artísticas, en el caso de las grupales, no podrán exceder las 10 personas debiendo cumplir con el protocolo específico de la actividad que desarrolle. Las salidas recreativas y reuniones sociales o familiares de hasta 10 personas siguen estando permitidas los viernes, sábados, domingos y feriados.

Los parques del Bicentenario y de la Familia abrirán sus puertas desde las 9 y hasta las 20 con estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Algunos sectores se habilitarán con cupo y no podrán concurrir quienes presenten algún síntoma compatible con COVID-19.

Por su parte, el teleférico San Bernardo estará abierto todos los días, de 10 a 19, y contará con una tarifa promocional para salteños: de lunes a jueves $100 para los mayores y $50 para los menores de 18 años. En tanto que de viernes a domingo y los feriados, costará $200 para mayores y $100 para menores.