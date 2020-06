Coronavirus: Daniel Arroyo reconoció que sufrió “un susto” ante un posible contagio 

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reconoció hoy su sufrió “un susto” al enterarse de que podría haberse contagiado coronavirus por su encuentro con el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, aunque remarcó que a la hora de realizar actividades de gestión “realmente se cumple el protocolo y se usa el barbijo”.

“Fue un susto. Estábamos yendo a tomar el avión para ir a Catamarca y ahí salió la noticia de que Martín Insaurralde había dado positivo. Yo había estado con él el miércoles. Me separé de la comitiva, me hicieron el hisopado en La Rioja, me volví en un avión sanitario separado del Presidente (Alberto Fernández) y a la noche me dieron el resultado, que fue negativo”, sostuvo el funcionario nacional.

En diálogo con TN, el integrante del Gabinete subrayó que tiene “muy metido en la cabeza el tema del barbijo”.

En ese sentido, agregó: “Me daba la impresión de que era raro que pudiera dar positivo, porque no tuve ningún síntoma y en la reunión en Lomas de Zamora todo el tiempo tuvimos puesto el barbijo”.

“Nosotros realmente cumplimos el protocolo, usamos todos el barbijo. Igual, hay que extremar los cuidados”, destacó el ex diputado nacional.