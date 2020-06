Le descontaron por una boleta de luz inexistente

Nelly no sale de sus asombro. Fueron 40 días de buscar explicaciones en medio de la pandemia en una entidad bancaria, una empresa de servicios y un organismo contralor del Estado que debe velar por los vecinos. El 4 de mayo le descontaron de su débito automático $ 3.822 por una boleta de Edesa inexistente. El mismo día que verificó el pago que ella no había autorizado, necesitaba dinero para su familia. Allí comenzó su calvario "informático".

Cuando todo parecía perdido, le devolvieron el mismo importe sin ningún tipo de explicaciones. La vecina, en diálogo con El Tribuno, contó que realizó junto a su hijo Ismael alrededor de 60 llamados telefónicos a los números indicados por Edesa, y el Banco Macro como acceso inmediato al cliente. Hicieron cuanto reclamo online sugerido por las mismas empresa. Y hasta se comunicaron por lo menos una decena de veces con el Ente Regulador de Servicios Públicos.

"Usaron mi dinero, me tomaron de ingenua, no me dieron explicaciones, y con todo el perjuicio provocado me lo devuelven sin ninguna explicación", se quejó Nelly Córdoba, que vive junto a su familia en el barrio Norte de Rosario de Lerma. Todo fue una odisea burocrática, que le causó un estado de salud shockeado por los nervios y la desesperación.

Este sábado en la mañana Nelly volvió al cajero para darle de baja al débito automático: “Me reintegraron el mismo monto. Necesité ese dinero en aquel momento, pero ellos me lo descontaron por error o vaya a saber por qué”.



"Un día cuando necesitaba dinero para remedios fui al cajero y me doy con la novedad de que me faltaban $3.863,91. Me puse tan nerviosa, tan angustiada, que pensaba que había sido estafada por esos delincuentes que hackean cuentas. Pensé cualquier cosa, menos que me iban a descontar una boleta inexistente".

Pero Nelly luego descubrió la verdad: "En el resumen de mis últimos movimientos figura un descuento de 3.863,91 por una boleta de luz. Me sorprendí porque las boletas de luz ya estaban pagadas y por montos mucho más bajos. Es decir que no debía ninguna boleta y lo peor es que yo no había autorizada el pago" contó Nelly.

La vecina de Rosario de Lerma relató cómo la pandemia la perjudicó por tratar de pagar los servicios al día. El 27 de marzo, con el aislamiento recién implementado, se adhirió con su débito automático a pagar la boleta de aquel período. "Me adherí al pago automático porque no se podía salir de casa. Tengo todo al día, lo demostré. Pero me terminaron descontando por una boleta inexistente".

"Desde el Ente sugirieron que debía realizar un desconocimiento de pago con una serie de trámites online. Todo eso lo hicimos y mucho más".