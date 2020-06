Trump dejará de ver la MLS si los jugadores no escuchan el himno de pie

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que dejará de ver la Major League Soccer (MLS), y por extensión también la Liga de Football Americano (NFL), si los jugadores no permanecen de pie durante el himno nacional.

La primera en advertir sobre la decisión de repudiar el racismo durante la ejecución del himno estadounidense fue la NFL, que emitió un comunicado durante la semana en el que indicaba que los jugadores de la liga deberían poder protestar durante el himno y reconoció su “error por no haber escuchado” antes a sus deportistas.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, incluso instó a los jugadores a protestar, tras lo cual Trump replicó que si un jugador se arrodilla ante el himno será “una falta de respeto al país y a la bandera”, informó Ansa.

Colin Kaepernick, exmariscal de campo de los 49ers, quedó libre en 2017 tras iniciar un año antes una protesta contra la violencia policial en Estados Unidos arrodillándose durante el himno del país antes de los partidos de la NFL, gesto que justamente le valió críticas del propio Trump.

También la federación de fútbol local revirtió el jueves pasado una norma que impedía a los jugadores arrodillarse durante el himno del país a modo de protesta.

El congresista republicano Matt Gaetz criticó esa decisión en redes sociales, un hecho reportado por la prensa local a lo que que Trump respondió: “no miraré mucho más. Parece que la NFL va también en esa dirección, pero no conmigo como espectador”, apuntó el primer mandatario en redes sociales.

El cambio de la NFL y la MLS surgió tras las manifestaciones sociales y las protestas de deportistas en reclamo de justicia por George Floyd, el afroamericano negro de 46 años asesinado el 25 de mayo en Minneapolis por un policía blanco.