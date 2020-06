“La ópera debe llegar a todos, hay que popularizar la música clásica”

¿Cómo es la vida de artista en cuarentena?

La realidad es que toda el área cultural está parada. En mi caso, tengo otra actividad que es la que permite pagar los gastos, porque si dependiera del arte estaría muy mal. Acá en Buenos Aires está todo totalmente parado, y parece que no tiene solución. Parece que no es para siempre. No es lo mismo en el interior del país. Veo que van buscando las formas y recuperando algunas actividades, y van dejando en la responsabilidad de cada uno el cuidarse. Se le permite a la gente poder resolver su sustento. Hay gente que no puede pasar 100 días sin trabajar y menos en un país donde la capacidad de ahorro no existe. Si te va muy bien, llegás a fin de mes.

Pero el arte sigue siendo lo tuyo...

La cultura es lo que me gusta, la lírica, el canto clásico, la ópera es lo que me apasiona. Me toca todo tipo de música pero lo que hice con el Himno de Güemes es lo que me apasiona. Es una composición musical muy heroica, es un grito de guerra. No es una canción, es un himno de guerra. Y después tiene toda esa parte lírica donde se habla del valor de los gauchos.

¿Resolviste dar clases?

Ocupé este tiempo de cuarentena para estudiar. Abstraerme un poco. La pandemia nos ha ayudado a todos, para bien y para mal, a estar con uno mismo. A tratar de profundizar cuestiones, que en la vida cotidiana que llevábamos, nunca había tiempo. El estar en forma obligatoria en la casa ayuda a estar con uno mismo y empezás a descubrir puntos de vista distintos.

¿Conocés Salta?

Sí, mi esposa es de Salta y es parte del personal de la Casa de Salta en Buenos Aires. Viajé en muchas oportunidades y cada vez que voy disfruto de las empanadas salteñas y del vino. Es una provincia hermosa, y además de los paisajes su gente es muy amable.



¿Cómo surge la idea de grabar el Himno a Güemes?

Hace un tiempo que mi esposa tenía ganas de que interprete el Himno a Güemes y la idea surgió antes de la pandemia pero bueno, tuvimos que resolverlo de otra manera. Nos tuvimos que poner bastante creativos. Por un lado, conseguir el material musical con la fanfarria tocando el Himno, la aprobación de la Casa de Salta y las imágenes del monumento que se tomaron de la réplica del que está en Buenos Aires. La verdad es que me sorprendió, porque no tenía registrado este Himno y fue una maravilla. No solo la letra, que es muy emotiva sino la música que es maravillosa, muy de película, muy lírica. Esta obra de es de Rafael Baldassari y se escribió en 1918. Todo esto estuve estudiando antes de empezar el proyecto. Encontré una versión musical, bastante digna y grabamos en el estudio de mi casa. El video lo armamos con fotos de los festejos de Güemes tanto en Salta como en Buenos Aires. Ya sabía bastante, porque al tener una mujer salteña, Güemes está siempre presente. Así que busqué la información necesaria sobre el Himno pero la historia ya la conocía.

¿Cuáles son los proyectos a futuro?

La provincia de Salta tiene una de las mejores Orquestas Sinfónicas del país, sin lugar a dudas. Tienen un teatro maravilloso, que es el Teatro Provincial, y espero poder hacer una versión y hacer una interpretación con una fanfarria profesional y dejar algo institucional. Es muy posible que la Provincia apoye esta idea, teniendo en cuenta que fue la Casa de Salta la que impulsó esta idea. Creo que Salta tiene esa cosa maravillosa de los escenarios naturales, donde se pueden montar conciertos. De hecho, estuve en las ruinas de Quilmes, haciendo algún trabajo, hace tres años. Me gustaría mucho aprovechar esta sinergia que se está generando con la Provincia para hacer algo interesante en Salta y compartirlo con los salteños y sus artistas. Hay que animarla a la gente y advertir que la cultura no es solo la música popular. Creo que hay gente a la que no le gustan ciertos géneros musicales simplemente porque no los conocen. La gran popularidad que tuvieron los tres tenores Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo fue gracias a que llevaron la ópera al público, mezclando obras famosas con boleros u otros.