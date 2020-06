Un ex campeón de boxeo vende aceite y alimento de mascota para sobrevivir 

La pandemia de coronavirus continúa dejando historias superadoras en todos los ámbitos. Esta vez, en el boxeo.

El ex campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo y medallista olímpico de Bronce en 1996, Pablo Chacón, puso un local en su gimnasio para la venta de aceite, alcohol en gel y alimentos para mascotas, durante el aislamiento social en la localidad mendocina de Las Heras.

A pocos kilómetros de la capital provincial, sobre calle Molinero Tejeda 1688, se destaca un comercio: es del ex campeón mundial Pablo Chacón, conocido como “el relámpago”, y allí funciona un gimnasio y local para venta de aceite y alimentos para mascotas que está atendido por deportistas del lugar y administrado por los hijos del ex boxeador, de 45 años.

“Veníamos con un amigo con la idea del proyecto de vender alimentos para mascotas por mayor y menor además de aceite fraccionado y etiquetado con la marca de mi apodo -El relámpago-. Se los di a mis hijos para que los administren y puedan independizarse y también ayudo a los deportistas de mi gimnasio para que se ganen su dinero trabajando”, contó el también entrenador.

En el gimnasio hay una pensión en la cual conviven seis jóvenes boxeadores de Mendoza, Rio Negro y Misiones, que además de entrenarse se dividen las tareas para atender y hacer el reparto de aceite y alimentos para mascotas.

En este lugar también solía entrenar y vivir el salteño Ramón “Hormiga” Quiroga hace un par de años.

Con apoyo de la Federación Argentina de Boxeo y el área de deporte del municipio de Las Heras, el centro de entrenamiento de Chacón reanudó las prácticas deportivas en tres turnos con los boxeadores profesionales y amateurs.

“Me acuerdo que hace 19 años estaba peleando a las 18 y a las 18.30 ya era campeón”, dijo un emocionado Chacón ya que en esta semana se cumplió un nuevo aniversario de la obtención de su campeonato mundial. Además, no oculta que extraña a su madre. Elsa, quien falleció hace 3 años y nunca miraba los combates porque sufría al verlo arriba de ring.

El ex medallista lleva a cabo este emprendimiento comercial con amigos como el “profe” del gimnasio Armando Andrada.

Chacón se consagró campeón del mundo el 16 de junio de 2001 al vencer en Budapest al húngaro a Istvan Kovacs por nocaut técnico en el sexto round, y logró la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, al derrotar al húngaro Naggy.

El ex boxeador comenzó en 2003 a enseñarle la profesión a jóvenes en el gimnasio. Se retiró en 2006 por el desprendimiento de retina en ambos ojos, una lesión que se originó en la pelea frente al puntano Julio Argañaraz en diciembre del 2005.