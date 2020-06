Enfermero, furioso con los anti cuarentena: “Vengan a los hospitales a ver la realidad”

Mariano Roldán es enfermero y ofreció una entrevista con Telefe para dar a conocer la realidad de los hospitales argentinos, en medio de un profundo debate con sectores que buscan la finalización de la cuarentena.

“Me genera mucho miedo y dudas de cómo no pueden tomar conciencia de lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque el virus no solo afecta a Argentina”, comenzó diciendo el enfermero.

En ese sentido, añadió: “Está creciendo de una forma muy grande y rápida la llegada de gente infectada. Trabajo en dos hospitales, en el de Posadas y el de General Rodríguez. Me asusta: de tener cuatro o cinco pacientes pasamos a tener la sala llena”.

Por eso, no comprende el pedido para que se levante la cuarentena preventiva y obligatoria por coronavirus. “La gente no toma conciencia de lo grave que es esta pandemia y de que hay personas que se están muriendo”.

Mariano le habló a todos los que descreen de la existencia del coronavirus. “Es real, estamos trabajando en los hospitales con todas las normas de bioseguridad para no contagiarnos. Vemos y palpamos de cerca la realidad de cada una de las personas que se infectan”.

Hizo hincapié en que no se trata de un invento. “Muchos colegas en redes sociales publicaron carteles convocando a todos los que no creen en el virus a que nos ayuden a tratar y trasladar a los pacientes sin las normas de bioseguridad. Me adhiero a esa protesta”.

Fuente: La 100 / Telefé