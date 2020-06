Tras los dos casos, Aguaray espera los resultados de otros test 

El intendente dijo que las dos personas con COVID-19 llegaron de Neuquén y que ya no están en esa localidad. Hay dos personas aisladas por contacto.

Tras los dos casos confirmados, el intendente de Agauray, Enrique Prado, afirmó que esa localidad vuelve a la primera fase del aislamiento. Confirmó que se trata de dos personas que llegaron desde Neuquén. “Ya no se encuentran aquí esas dos personas, están en sus domicilios. Se aislaron a las personas con las que tuvieron contacto”, dijo a través de un video en las redes sociales.

“Ojalá el hisopado de las personas que están aisladas en Aguaray dé negativo. Nos preocupa mucho la hoja de ruta. Se está trabajando con estas dos personas, una de avanzada edad y otra no tanto.

“Vamos a tomar medidas más drásticas. Aislar Aguaray no estaba en las planes. Consulté con personal del hospital y no me recomiendan el aislamiento total, pero si de extremar medidas a fase I de manera inmediata. Tratemos de estar unidos, de estar unidos. El virus ya se encuentra circulando en la ciudad, son casos confirmados”, agregó.