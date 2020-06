La F-1 confirmó las primeras ocho carreras del 2020

La temporada 2020 de Fórmula 1, retrasada por la pandemia de coronavirus, comenzará el 5 de julio en Austria y las ocho primeras carreras se desarrollarán en Europa, entre ese mes y septiembre, según el nuevo calendario oficializado ayer.

Un segundo gran premio seguirá en Austria (en el circuito Red Bull Ring de Spielberg), el 12 de julio, antes de carreras en Hungría, Gran Bretaña, España, Bélgica e Italia. Siempre a puertas cerradas para el público y con un estricto protocolo de salud para preservar no solo a los corredores sino a las demás personas que trabajan en cada escudería.

