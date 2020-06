En Central Norte activaron el plan “continuidad”

Nada es certero. El futuro del fútbol en el país permanece en una enorme incertidumbre. Aún así, en Central Norte, al igual que en otros clubes, los dirigentes comenzaron a trabajar y negociar la continuidad de algunos jugadores pensando en un posible reinicio del Torneo Federal A tras el largo parate por el coronavirus, con la posibilidad de luchar por el ascenso a la Primera Nacional.

Teniendo en cuenta que restan muy pocos días para que los contratos finalicen a nivel país (30 de junio), los encargados de administrar y conducir al cuervo iniciaron los diálogos con parte del plantel, con la propuesta que continúen ligados a la institución.

Ente los jugadores que hablaron con la dirigencia y arreglaron de palabra su continuidad están Osvaldo Young, capitán cuervo, y Gonzalo Ríos, entre otros, quienes expresaron su intención de seguir ligados a Central Norte.

Tanto el volante central como el delantero demostraron ser piezas fundamentales en el once titular de Ezequiel Medrán, quien todavía no firmó su nuevo vínculo con el cuervo, aunque todo está acordado con los dirigentes para que continúe al frente del plantel.

El técnico de Central Norte mantiene una comunicación fluida con Héctor De Francesco, presidente de la entidad, siguiendo muy de cerca las negociaciones y alguna posible baja en el grupo.

Es prácticamente un hecho que en el supuesto regreso a la competencia, Medrán sufra algunas ausencias notorias.

Por el momento, el único que no continuará en Central, dejando de lado a Leandro Beterette, es Enzo Gaggi, cuyo pase pertenece a Atlético Rafaela. El volante por derecha dejará una vacante bacante difícil de suplir porque no será cedido nuevamente por los dirigentes de la crema santafesina.

Otro nombre que podría alejarse del club cuervo es el de Pablo Figueroa, ya que el defensor tiene otras propuestas y las está analizando. Esto no significa que su partida es un hecho, sobre todo porque Figueroa está muy identificado con Central Norte.

Entre los jugadores que todavía no recibieron el llamado de los dirigentes azabaches, está Mauricio Pegini, titular indiscutido en el once titular de Ezequiel Medrán.

El arquero, uno de los puntos más altos que tuvo el cuervo en el campeonato, tendría intenciones de continuar en Central, aunque también habría sido sondeado por un club del exterior, una alternativa que ve con buenos ojos, sobre todo por la diferencia económica.

En el caso de Patricio Krupoviesa, el zaguero todavía no puede superar su dolencia en la cadera y su futuro es incierto.