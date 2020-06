Rebelión Sand: disparó a Lanús, AFA, Agremiados y también a Gallardo

El delantero de Lanús José “Pepe” Sand criticó a la dirigencia de su club, porque le ofrecen solamente un contrato por seis meses y no por un año y medio como pretende, y admitió que el conflicto lo llevó a analizar la posibilidad de retirarse.

“Estoy cerca de cumplir 40 años y esta situación te hace replantearte sobre el retiro. Yo quiero jugar un poco más y terminar adentro de la cancha, pero si la dirigencia sigue con esta postura no vuelvo ni loco”, dijo Sand en El Show de la Oral.

“La dirigencia me ofrece seis meses de contrato y yo quiero un año y medio. Siempre pasa lo mismo, ya estoy acostumbrado a estas negociaciones. Ahora hace mucho que no hablo con ellos, pero la verdad es que no hay nada pactado”, añadió.

El correntino, uno de los ídolos granates, también se quejó de la anulación de los descensos decidida por la AFA: “No me gusta, no va a ser un torneo competitivo. Lo hicieron para dejar a muchos jugadores libres y bajar los gastos”.

“En este momento no estamos bien representados por Agremiados -se quejó también-. Los jugadores no nos enteramos de nada, de lo que deciden ni de lo que firman”.

Finalmente, y en relación al pedido realizado días atrás por el DT de River, Marcelo Gallardo, para que permitan el regreso a las prácticas de los clubes en las provincias menos afectadas por el coronavirus, el delantero opinó: “Todos los futbolistas quieren entrenarse, pero si volvemos, volvemos todos. La estructura del ascenso no sé si puede volver en este contexto”.