El judo sigue activo con las capacitaciones virtuales

En estos tiempos signados por la pandemia de coronavirus el deporte se mantuvo lejos de los terrenos de juego pero cerca de los ciclos de capacitación. La tecnología dio una mano para que algo del tiempo que se perdió se pueda recuperar a través de las charlas que proliferaron en Zoom y otras plataformas. El judo salteño es una de las disciplinas que aún no puede estar entre las actividades exceptuadas, pero su protocolo está en vía de estudio y aprobación. Mientras los judocas esperan, al mismo tiempo siguen aprendiendo de grandes referentes como Paula Pareto, la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos.

La Federación Salteña de Judo se ha inmerso en este mundo de capacitaciones virtuales desde los primeros días del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Casi que no ha dejado tema por abordar involucrando en las charlas a todos los personajes ligados al desarrollo del judo en nuestra provincia: entrenadores, judocas, dirigentes y árbitros.

En algún momento la pandemia llegará a su fin, el judo va a estar inmerso en la “nueva normalidad” y es necesario que esté a la altura de los cambios para no sufrir más de lo que la inactividad pueda dejar. Por eso son importantes los ciclos de capacitación que tienen el respaldo de la Confederación Argentina de Judo (CAJ) y de la Secretaría de Deportes de la Nación.

“Hay seis entrenadores de Salta que todos los viernes tienen su capacitación. La primera charla estuvo a cargo de Daniela Krukower (campeona mundial en 2003) y la segundo fue con Paula Pareto (campeona olímpica en Río de Janeiro 2016)”, contó la profesora Mara Narancic. Entre los temas que se trataron estuvieron: entrenando en casa, judo para niños, principios básicos del entrenamiento, entre otros. El ciclo concluirá el próximo 3 de julio.

Si el viernes está destinado para los entrenadores, el miércoles es el día para los árbitros. El riojano Ovidio Garnero, director del área de arbitraje de la Confederación, desarrolla un curso para todos los árbitros y donde participan los salteños Gustavo Silva (árbitro internacional) y Juan José Castelli (muy cerca de alcanzar el nivel nacional), entre otros. A su vez, la Unión Panamericana de Judo se sumará a la capacitación con una charla debate el 28 del corriente.

Narancic también se refirió a la capacitación que reciben los dirigentes. “A través de Laura Martinel (entrenadora de Paula Pareto) hemos conseguido que el profesor Alfredo Fellini, de la Secretaría de Deportes de la Nación, nos de un curso sobre Gestión Institucional Deportiva solo para la gente de judo”, señaló la secretaría de actas de la Confederación.

Para completar el círculo aparecen una vez más Pareto y Krukower para dirigirse a quienes practican judo. Lo hacen a través de videos que se distribuyen a todas las federaciones del país y luego a los judocas de diferentes niveles. Así, quienes son los máximos protagonistas de la disciplina también pueden continuar desarrollando sus aptitudes con las dos mejores representantes que el judo argentino ha generado en su historia.

Protocolo presentado y a la espera de aprobación

Entre las artes marciales habilitadas para entrenar solo el karate cuenta con ese privilegio en Salta y el judo busca sumarse a los exceptuados. La Confederación Argentina de Judo hizo llegar a sus 25 afiliadas el protocolo que se utilizará para el regreso a los entrenamientos.

Narancic señaló que ese protocolo ya está en poder de la Secretaría de Deportes de la Provincia y está siendo analizado por el Comité Operativo de Emergencia.

El protocolo fue diseñado por los especialistas que tiene la Confederación en cada una de sus áreas y se ha distribuido a todo el país con el fin de unificar criterios.

El judo ha ganado espacio en la capital y también en el interior. Son varios los y las judocas que esperan el momento de volver a entrenar y también a competir, pero para esto último deberán esperar que se levante la emergencia sanitaria en todo el país.

Salta cuenta con una escuela de judo de carácter nacional en capital y otros puntos de enseñanza en el interior. La disciplina ganó terreno y se practica en Salvador Mazza, General Mosconi, Orán, Joaquín V. González, General Güemes y Rosario de Lerma.