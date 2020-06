El gobernador participó de la entrega de vivienda en El Galpón y lanzó un nuevo plan donde se trabajará para lotear entre diez mil y doce mil terrenos que tiene la provincia. Remarcó que quienes usurpan no participarán de ningún sorteo.

Sáenz lanzó el plan Mi Lote y dijo que quienes usurpan no participarán de las adjudicaciones del IPV

El gobernador Gustavo Sáenz participó hoy de la entregas de viviendas en la localidad de El Galpón. Durante un breve acto, Sáenz anunció el lanzamiento del Plan Mi Lote para darle aún más pelea el déficit habitacional que existe en la provincia. “La idea de este plan es intentar regularizar la cantidad de pedidos que hay en el IPV de viviendas y lotes, pero no como se venía haciendo de que cualquiera pueda tener su lote en distintos lugares cuando no están dadas las condiciones para hacerlo”, expresó. Destacó que se le dará prioridad a quienes hace mucho tiempo vienen esperando y que se entregarán entre diez mil y doce mil lotes ubicados en diferentes puntos de la provincia. La entrega de estos terrenos se harán ya con todo los servicios necesarios para poder construir una casa. “Tenemos un banco de datos sobre la cantidad de terrenos que tiene la provincia para empezar a llevar adelante este nuevo programa de loteo que vamos a implementar rápidamente y si es necesario vamos a ver que terrenos nacionales hay para poder gestionarlos. Esto va a beneficiar a muchas familias para de una vez por todas terminar con este déficit habitacional que existe en la provincia”, remarcó.



El gobernador también fue claro y dijo que aquellos que usurpan y que por la fuerza pretenden quedarse con un lote no van a participar de los sorteos del IPV y no van a participar de ningún tipo de adjudicación porque le vamos a dar prioridad no a los punteros, sino a la gente que le corresponde para que de una vez se termine con el acomodo”.