Romina Malaespina explicó qué pasó con el polémico atuendo que eligió para conducir un noticiero

Romina Malaespina surgió en el medio artístico por su participación en Gran Hermano 2015. Después de su experiencia en la casa más famosa del país se abrió camino como modelo y probó suerte en España, donde estuvo en otro reality, Supervivientes. Y ahora desde hace algunas semanas realiza la conducción de un segmento informativo en Canal 26. Su nombre comenzó a replicarse luego de usar un top plateado con transparencias y generó diversos comentarios en las redes sociales.

Cansada de los comentarios malintencionados, Malaespina les puso un freno a sus haters. “Todos escandalizados por ver una transparencia de tetas que encima estaban tapadas con pezoneras. Dejen de hacerse las mojigatas. Claro, es muy extraño ver el cuerpo de una mujer ¿no? Mientras sigan viendo tetas cómo algo ‘anormal’ vamos a seguir para atrás. Evolucionen”, escribió en Twitter la semana pasada.

Este lunes, en su visita a Los ángeles de la mañana, la conductora de Noticias de 22 a 24 en la señal de noticias, se refirió a la polémica desatada por el uso de este vestuario que llamó la atención. “La gente de Canal 26 son lo máximo, jamás me dieron ninguna pauta. En el canal me tratan como una hija, mis compañeros son excelentes. No me bajan ninguna línea de lo que me tengo que poner”, comentó. “Me jugó un poco en contra la iluminación y eso no lo pensé. Y cuando yo veo el video dije: ‘Uy.. es un montón’. En la foto que me mandó mi vestuarista se veia divino”, dijo sobre el atuendo que provocó una gran controversia en las redes sociales. En cuanto a sus compañeras del canal, Malaespina dijo que de si parte “esta todo bien” y no cree que haya “una competencia” con Sol Pérez, Celeste Muriega, pero advirtió: “No sé que piensan cada una, pero respeto la manera de pensar”.

Horas antes, Sol Pérez criticó a Romina Malaspina por la manera en que se viste para conducir el noticiero y admitió que le “molestó que nos metan en la misma bolsa”. La ex chica del clima admitió su enojo por no ser diferenciada de su compañera por el look con el que encaran su labor profesional en Canal 26.

“Es cierto que nuestro trabajo es mediático y estamos expuestos. Pero hay que tomárselo tan enserio como un trabajo a la oficina o ir a buscar a tu hijo al colegio. Podés ser sexy y provocativa, podés ser fiel a tu estilo, pero conservar cierto límite. Una cosa es vestirse sexy y otra cosa es lo que pasó el otro día”, dijo Sol entrevistada por Nilda Sarli y Moskita Muerta por La Once Diez. Sin embargo, la ex GH cuestionó estos dichos. “Me choca los comentarios de mujeres contra mujeres, cuando estamos en un momento de defender nuestro derechos. Si te paso lo mismo en un momento, bancala. Entiendo que se salió de contexto porque era un noticiero”, manifestó.

Sobre su contratación, Romina dijo que hace dos o tres años ya le habían ofrecido la conducción, pero de un programa de espectáculos. “Es ese momento no pude porque me fui a hacer un reality a España. Cuando volví y en el contexto que estamos se dio presentar noticias”, destacó. Y justifico su elección porque “no le gusta encasillarse solamente en un tema”.

Fuente: Infobae