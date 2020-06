El comercio en Salta, satisfecho con las ventas del Día del Padre

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que las ventas del Día del Padre cayeron un 44,2 por ciento a nivel nacional . En un escenario atípico, en Salta las ventas dentro de todo fueron aceptables.

Con una caída del 20 por ciento con respecto a la misma fecha del año pasado, desde la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta se mostraron satisfechos con las ventas por el Día del Padre.

La secretaria de Comercio y Servicios de la entidad, Paula Dantur, consideró que “las ventas fueron buenas, en base a lo esperado”, en este contexto de pandemia por el nuevo coronavirus.

“No es un año normal. Los parámetros que manejamos son otros”, aseguró Dantur y reveló que los rubros que más vendieron fueron indumentaria de hombre, calzado y perfumería.

Al sector de tecnología, que suele ser uno de los más exitosos en estas fechas, no le fue muy bien, debido a la faltante de celulares y otros productos.

La representante de la Cámara advirtió que hubo algunas subas de precios, pero contó que siguen vigentes los planes Ahora 3, Ahora 6 y Ahora 12.

El sábado pasado, lograron un acuerdo con el Gobierno y con el banco Macro para ofrecer una promoción de seis cuotas sin interés, sin costo para los comercios, que llevó a muchos clientes a hacer compras. La idea es replicar este beneficio de manera frecuente.

Dantur opinó que el comercio “se va reactivando”, con protocolos y medidas de bioseguridad. Por ahora, el horario de atención es hasta las 20 y se mantiene distanciamiento físico y una capacidad limitada de acuerdo con el tamaño del local.

Como dio a conocer El Tribuno, en las peatonales y en algunos centros comerciales fue imposible respetar la distancia de dos metros entre las personas.

Locales cerrados

Dantur reveló que están haciendo un relevamiento para conocer cuántos negocios cerraron a raíz de la pandemia, pero aseguró que muchos habían bajado las persianas antes de que el coronavirus llegara al país.

En relación con los alquileres, manifestó que no hay indicios de que estos hayan bajado, más allá de alguna rebaja que hayan conseguido los inquilinos por negociaciones particulares con los propietarios.

A nivel nacional

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informaron que las ventas del Día del Padre cayeron un 44,2 por ciento a nivel nacional con respecto al año pasado, aunque no detallaron la información de las distintas provincias del país.

En el comunicado oficial, atribuyeron la causa de este resultado al descenso de los ingresos en los hogares y a la falta de circulación de personas.

Las ventas por medios electrónicos por el Día del Padre aumentaron un 5,8 por ciento con respecto a la misma fecha del año pasado.

Los datos del informe surgen del relevamiento que hizo la CAME entre el viernes por la tarde y el sábado por la noche en 750 comercios del país.